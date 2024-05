Olimpijska mreža donirala sportsku opremu školi u Bijelom Polju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski olimpijski komitet (COK), kompanije One i Sport Vision, uz podršku Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, održali su olimpijski čas u bjelopoljskoj Osnovnoj školi (OŠ) ”Marko Miljanov” i toj obrazovnoj ustanovi donirali sportsku opremu.

Kako je saopšteno iz kompanije One, osmom donacijom sportske opreme, prije velikog krosa koji će biti organizovan na Ćemovskom polju, nastavljena je inicijativa ”Jedan mijenja svijet”.

„Poruka koju Olimpijska mreža nosi širom Crne Gore uvijek je ista. Fizičko vaspitanje je jako važno u školskom sistemu, a njegovi nosioci su nastavnici koji predaju ovaj predmet“, navodi se u saopštenju.

Irfan Mekić, nastavnik fizičkog vaspitanja u OŠ „Marko Miljanov“, rekao je da fizičko vaspitanje predstavlja jedan od navažnijih predmeta u obrazovanju.

„Na tom času nastojimo da djeci prenesemo značaj zdravog života, utičemo na njihov pravilan rast i razvoj i dajemo im priliku da osjete svaki sport i pronađu onaj koji im najviše odgovara“, kazao je Mekić.

Kako je istakao, takmičarski duh, odgovornost, timska igra i izgrađivanje karaktera samo su neki od benefita.

„Izuzetno je zadovoljstvo imati takav uticaj na djecu. Uostalom, 99 odsto djece najviše voli baš naš predmet“, rekao je Mekić.

Nastavnik fizičkog vaspitaja Damir Delić dodao je da je u modernom vremenu važno da djeca nauče da redovna fizička aktivnost pomaže u održavanju zdrave težine, smanjuje rizik od hroničnih bolesti poput dijabetesa i hipertenzije, poboljšavajući snagu, fleksibilnost, koordinaciju, ali i raspoloženje.

On je istakao da učešće u sportskim aktivnostima omogućava upoznavanje novih ljudi i razvijanje timskog duha, što pomaže u izgradnji socijalnih vještina, samopouzdanja i osjećaja pripadnosti.

„Sport zahtijeva posvećenost i samodisciplinu, što može biti važno i u drugim apsektima života, poput obrazovanja i karijere. Svi benefiti koje donosi sport, sveukupno podrazumijevaju bolji kvalitet života“, poručio je Delić.

U projektu ”Jedan mijenja svijet”, svi su saglasni da u razvoju zdravih pojedinaca veliku ulogu igra razvoj tjelesnih sposobnosti u najranijem dobu.

Direktorica bjelopoljske škole Tatjana Damjanović istakla je da, uz sport, tu ulogu ima i igra koje u školskim planovima mora biti više.

”Fizičko vaspitanje kao nastavni predmet u našem školskom sistemu ima tradiciju. Ipak, ovaj predmet, zbog evidentnog pada fizičke aktivnosti kod djece i adolescenata bi trebalo da mijenja ciljeve, strukturu i sadržaj”, rekla je Damjanović.

Prema njenim riječima, kao podsticaj potrebno je osmisliti i druge oblike fizičkog razvoja djece kroz uvođenje aktivnosti van škole, koje podrazumijevaju čisto prirodno okruženje poput planinarenja i izviđačkih poduhvata.

Za kraj školske godine i društveno-odgovornog projekta „Jedan mijenja svijet“, kompanija One, u sardanji sa partnerima, najavila je veliki kros.

Direktorka pravnih, regulatornih i korporativnih poslova u kompaniji One, Ljudmila Popović Kavaja, kazala je da kros predstavlja jedno od najljepših sjećanja mnogih generacija, baš zato što ujedinjuje jedinstveni osjećaj koji donosi trčanje sa poletom i snagom zajedništva.

„Čini se da je danas ova aktivnost nepravedno zapostavljena, a nama kao Olimpijskoj mreži od početka saradnje sa COK-om bila je želja da kros ponovo bude dio odrastanja naših mališana“, rekla je Popović Kavaja.

Ona je dodala da će u to ime, u ponedeljak, inicijativa „Jedan mijenja svijet“ završiti upravo organizovanjem krosa.

Popović Kavaja je rekla da će okupiti učenike svih osam osnovnih škola koje su bile dio inicijative, njihove nastavnike i nastavnice fizičkog vaspitanja, crnogorske sportiste i olimpijce, kao i predstavnike kompanija i institucija koje učestvuju u ovoj fazi projekta.

„Ne sumnjam da će ovaj događaj na Ćemovskom polju na najbolji način zaokružiti našu društveno-odgovornu priču, označiti najljepši kraj školske godine, te u krajnjem – postati ono vrijedno sjećanje za cijeli život“, poručila je Popović Kavaja.

