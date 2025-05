Okrivljenima za ubistvo na Veruši ukupno 150 godina zatvora

Podgorica, (MINA) – Viši sud u Podgorici osudio je danas sedam optuženih za učešće u dvostrukom ubistvu na Veruši 2020. godine na ukupno 150 godina zatvora.

Iz Višeg suda je saopšteno da su Z.M. i Đ.M. oglašeni krivim zbog krivičnih djela teško ubistvo i teško ubistvo u pokušaju, i osuđeni na jedinstvenu kaznu zatvora od po 40 godina.

Kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu suda, M.M. je oglašen krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo i osuđen na kaznu zatvora od 30 godina.

“Optuženi D.B, G.M, B.I. I Z.D. oglašeni su krivim zbog krivičnog djela ubistvo putem pomaganja i osuđeni na kaznu zatvora od po deset godina”, dodaje se u saopštenju.

Ističe se da su svi optuženi oslobođeni od krivice za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, jer nije dokazano da su izvršili predmetno krivično djeo.

Iz Višeg suda su kazali da su M.N. i Đ.V. oslobođeni od krivice i za krivično djelo teško ubistvo putem pomaganja, a D.Z. i za krivično djelo pranje novca jer nije dokazano da su izvršili predmetna krivična djela.

