Podgorica, (MINA) – Jučerašnji lokalni izbori pokazuju da su ojačale snage koje imaju snažan populistički iskaz, a da koncept kojim su nastupile građanske i suverenističke stranke nije bio dovoljno dobar da se tome suprotstavi, ocijenjeno je iz Socijaldemokratske partije (SDP).

Iz SDP-a su se zahvalili građanima na podršci građanskim izbornim listama na kojima je ta partija bila u koaliciji sa drugim strankama.

Oni su se zahvalili i građanima Danilovgrada gdje su nastupili sa konceptom “SDP i Građani” i ostvarili podršku od 4,3 odsto u konkurenciji od 11 izbornih lista.

“Građanske koalicione liste biće nosioci nove vlasti u Baru, Bijelom Polju i Plavu. SDP je osnažio svoju odborničku podršku u Budvi, Tivtu, Baru, Rožajama, Podgorici, zadržao broj odbornika u Kolašinu, Bijelom Polju, Plavu”, naveli su iz te partije.

Iz SDP-a su kazali da u Podgorici građanska lista koja je formirala Pokret “Svi za naš grad” nije uspjela da pobijedi i pored, kako su ocijenili, dobre kampanje i rezultata nosioca liste Ivana Vukovića u prethodnom periodu.

“Svakako nijesmo tim zadovoljni, ali čestitamo pobjednicima izbora”, poručili su iz SDP-a.

Kako su istakli, SDP prihvata poruke građana, pa će političko djelovanje kreirati shodno porukama koje su birači poslali na izborima.

Iz SDP-a su rekli da jučerašnji lokalni izbori pokazuju da su ojačale snage koje imaju snažan populistički iskaz, a da koncept kojim su nastupile građanske i suverenističke stranke nije bio dovoljno dobar, posebno u Glavnom gradu, da se tome suprotstavi.

“Očigledno je da se moraju tražiti drugačiji, demokratski, načini i modeli političke borbe i drugi odgovori u odnosu na narastujući populistički i nacionalistički trend”, ocijenili su iz SDP-a.

Oni su poručili da će nastaviti sa snažnom borbom za građanski evropski, demokratski i reformski opredijeljeno društvo.

Iz SDP-a su istakli da se poruke izbora moraju razumjeti, a greške ispravljati.

“Mi ne odustajemo i dalje vjerujemo da je građanska, evropska i sekularna Crna Gora, članica NATO i buduća članica Evropske unije jedino ispravan politički put”, zaključili su iz te partije.

