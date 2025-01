Oduzeli pušku, ručne bombe i municiju

Podgorica, (MINA) – Službenici pljevljske policije su, pretresom objekata koje koristi M.M, pronašli pušku, ručne bombe i municiju, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je pretresom objekata koje koristi M.M, u mjestu Premćani u Pljevljima, policija pronašla lovačku pušku, dvije ručne bombe, 219 komada municije različite vrste i kalibra i 18 detonatorskih kapisli.

„Policija je pronašla i dvije električne kapisle, dva snopa štapina, dva kratka štapina i dva pvc pakovanja sa praškastom materijom sive i braon boje”, kaže se u saopštenju.

Sa događajem je, kako su rekli iz policije, upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, a predmeti su oduzeti radi upućivanja na odgovarajuća vještačenja.

“Policija preduzima dalje mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti i procesuiranja odgovornih osoba”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS