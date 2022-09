Održana druga Skupština građana

Podgorica, (MINA) – Grupa od 50 građana, tokom foruma u Podgorici, formulisala je preporuke na temu borbe protiv korupcije u zdravstvu i javnom sektoru, koje će biti zvanično predstavljene poslanicima Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta (EP).

Skupština Crne Gore je, u saradnji sa EP, organizovala drugu Skupštinu građana, inovativni instrument za učešće građana u procesu odlučivanja i kreiranja politika.

Iz Skupštine su saopštili da je tokom foruma, koji je održan u subotu i danas, govoreno i o mogućim strategijama kojima bi tu problematiku trebalo rješavati sistemski.

Zamjenica generalnog sekretara Skupštine Milena Vuković Sekulović je, na otvaranju foruma, istakla da je Skupština građana jedinstven projekat, koji predstavlja veliko dostignuće i uspjeh ne samo za parlament, već i državu.

Ona je naglasila da je Skupština građana iskorak koji je važno napraviti u cilju šireg uključivanja građana u političke procese, jačanja povjerenja u demokratske institucije i doprinosa razvoju građanskog aktivizma u Crnoj Gori.

Iz parlamenta su rekli da je grupa od 50 građana, koja je učestvovala na prvoj Skupštini građana, i na drugom forumu razgovarala o mjerama za borbu protiv korupcije u zdravstvu i javnom sektoru.

„Građani su u razgovoru sa poslanicima Daliborkom Pejović, Dejanom Đurovićem, Tamarom Vujović, Vladanom Raičevićem i Boženom Jelušić razmotrili stepen realizacije prvobitnih preporuka, diskutovali o stavovima građana i konkretnim predlozima za rješavanje ključnih pitanja za građane u oblasti zdravstva i javnog sektora“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, nakon dva dana debate, učesnici Skupštine građana usvojili preporuke kvalifikovanom većinom, koje će biti zvanično predstavljene poslanicima Skupštine Crne Gore i EP tokom posebnog sastanka u crnogorskom parlamentu.

Crna Gora je prva država van Evropske unije koja je na ovaj način neposredno uključila građane u svoj rad, a Skupština Crne Gore prvi parlament u kojem su realizaciju tog inovativnog projekta podržale institucije Unije.

Druga Skupština građana održana je u saradnji i pod pokroviteljstvom EP i uz podršku Centra za demokratiju i ljudska prava i Centra za demokratsku tranziciju.

