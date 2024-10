Određeno zadržavanje dvojici osumnjičenih za nasilje u porodici

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata G.J. i D.S. zbog sumnje da su počinili krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Kako je saopšteno iz ODT-a, G.J. je osumnjičen da je 11. oktobra svog sina I.J. uhvatio u “grif”i zadao mu više udaraca u glavu, nanoseći mu povredu u predjelu sljepoočnice.

Zadržavanje je određeno i D.S. koji je, kako se sumnja, 10. oktobra u Zeti, u prisustvu maloljetne djece, prijetio svojoj supruzi da će je ubiti i gađao je telefonom.

„Sjutradan, kad je htjela da napusti kuću, uhvatio je za ramena i gurnuo ka zidu u koji je udarila, a potom odveo djecu“, kaže se u saopštenju ODT-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS