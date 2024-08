Odnosi između Crne Gore i Nizozemske prijateljski i saveznički

Podgorica, (MINA) – Odnosi između Crne Gore i Nizozemske su prijateljski i saveznički, poručeno je sa sastanka potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimović i nizozemskog ambasadora Jousta Reintjesa i ukazano na važnost ostvarivanja dinamičnije saradnje.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) saopšteno je da je Ibrahimović primio danas Reintjesa u oproštajnu posjetu.

On je zahvalio ambasadoru na zapaženom angažovanju, posvećenosti i doprinosu razvoju i jačanju crnogorsko-nizozemskih odnosa tokom svog mandata.

„Uz ocjenu da su odnosi dvije države dobri, prijateljski i saveznički, ukazano je na važnost njihovog daljeg unapređenja i ostvarivanja dinamičnije saradnje, prvenstveno kroz intenziviranje političkog dijaloga i razmjenu posjeta na najvišem nivou“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je ocijenjeno da postoji značajan prostor za snaženje saradnje, naročito u oblastima odbrane, energetike, turizma i infrastrukture.

Iz MVP su rekli da je u razgovoru konstatovano da Crna Gora i Nizozemska, kao saveznice u NATO-u, intenzivno sarađuju u oblastima od važnosti za kolektivnu bezbjednost.

Kako su kazali iz tog Vladinog resora, istaknut je i značaj podrške koju Nizozemska pruža procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

„S tim u vezi, Ibrahimović je naglasio da 44. Vlada ostaje posvećena definisanim vanjskopolitičkim prioritetima i da evropska integracija nema alternativu“, navodi se u saopštenju.

