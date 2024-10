Odnosi Crne Gore i Estonije osnaženi članstvom u Alijansi

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Estonija njeguju iste demokratske vrijednosti i principe, a odnosi te dvije države dodatno su osnaženi članstvom u Alijansi, kazala je vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za politiku odbrane u Ministarstvu odbrane, Radmila Perović.

Perović se, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, sastala danas sa ambasadorom Estonije Raulom Tomasom.

Ona je zahvalila Tomasu na posjeti i, kako se navodi, iskazala otvorenost za unapređenje odbrambene saradnje dvije zemlje, kroz zajedničko angažovanje u projektima od obostranog interesa.

„Perović je istakla da naše zemlje njeguju iste demokratske vrijednosti i principe i da su naši odnosi dodatno osnaženi članstvom u Alijansi, u okviru koje pružamo zajednički doprinos održavanju mira i stabilnosti na globalnom nivou“, kaže se u saopštenju.

Ona je rekla da je jedinstvo članica Alijanse u ovom trenutku posebno značajno, imajući u vidu veoma kompleksnu bezbjednosnu sliku na istoku Evrope.

„U nastavku, Perović je informisala sagovornika o spoljnopolitičkim prioritetima, među kojima je članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji visoko na agendi aktuelne Vlade“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je ona naglasila i jednaku posvećenost kredibilnom članstvu Crne Gore u NATO-u, kao i težnju za očuvanje dobrosusjedskih odnosa, kao garanta mira i stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana.

„Takođe, upoznala je sagovornika da je Vlada Crne Gore za ovu godinu projektovala budžet odbrane u visini od 2,02 odsto bruto domaćeg proizvoda, od čega će više od 35 odsto biti utrošeno za projekte modernizacije Vojske Crne Gore (VCG)“, rekli su iz Ministarstva.

Osrvnuvši se na bilateralnu saradnju, Perović je zahvalila estonskoj strani na mogućnosti upućivanja pripadnika VCG na usavršavanje na Baltičkom odbrambenom koledžu u Tartu, ističući značaj unapređenja stručnih kapaciteta vojnog i civilnog kadra odbrambenog sektora.

Tomas je, kako je saopšteno, kazao da je uvjeren da će Crna Gora nastaviti da dosljedno potvrđuje status kredibilne NATO članice i da će na svom putu integracija u EU nastaviti da ostvaruje dobre rezultate.

„On je izrazio očekivanje da će u predstojećem periodu biti novih prilika za susrete sa ciljem razmatranja modaliteta za dodatno razvijanje saradnje u različitim oblastima od obostranog interesa“, navodi se u saopštenju.

