Odlučni u namjeri da istraju u odbrani institucija

Podgorica, (MINA) – Pokret “Ima nas” poručio je da je odlučan u svojoj namjeri da istraje u odbrani institucija, i pozvao građane da prate njihova uputstva i da ne nasijedaju na eventualne provokacije.

„Pokret “Ima nas” odlučan je u namjeri da istraje u odbrani institucija sve do ispunjavanja zahtjeva koje smo istakli, a koji, kako smo imali prilike da vidimo prethodnih dana, u potpunosti korespondiraju sa stavovima naših evropskih partnera“, saopšteno je iz Organizacionog odbora Pokreta.

Oni su naglasili da će današnji protest, kao i svi prethodni i budući, biti miran, civilizovan i dostojanstven, ali će, kako su kazali, pokazati odlučnost i istrajavanje u odbrani ustavnog poretka.

„Pozivamo sve građane da prate naša uputstva i da ne nasijedaju na eventualne provokacije. Pobijedićemo odlučnošću, istrajnošću, na civilizovan i pristojan način“, zaključuje se u saopštenju.

