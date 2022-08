Odgođene sve planirane manifestacije na Cetinju

Cetinje, (MINA) – Prijestonica Cetinje i Turistička organizacija tog grada do daljeg su otkazali sve manifestacije i programe kulturnog, sportskog ili zabavnog karaktera.

„Zbog nezapamćene tragedije koja je pogodila naš grad, Prijestonica Cetinje je donijela odluku da se odlože sve manifestacije i programi koji su bili planirani“, saopšteno je iz Prijestonice.

Oni su apelovali na sve sugrađane, privredne subjekte, kulturne organizacije i sportske klubove da svoje aktivnosti prilagode aktuelnom trenutku na Cetinju.

