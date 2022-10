Odbor o izboru sudija Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Ustavni odbor trebalo bi danas da utvrdi predlog za izbor četvoro sudija Ustavnog suda Crne Gore, na osnovu javnog poziva od 1. avgusta.

Na prethodnoj sjednici Odbora, u utorak, izbor sudija je odgođen zbog dodatnih konsultacija poslaničkih klubova kako bi se obezbijedila dvotrećinska podrška.

Iz Ustavnog odbora je saopšteno da je za sudije Ustavnog suda konkurisalo 17 kandidata.

Za tu funkciju su se kandidovali Snežana Armenko, Alija Beganović, Tatjana Bulatović, Ilija Vukčević, Sulejman Guči, Dragana Đuranović, Azra Jasavić, Snežana Jonica i Jovan Kojičić.

Kandidati za sudije Ustavnog suda su i Sanja Maslenjak, Jadranka Novaković, Zdenka Perović, Mirjana Popović, Ivan Radojičić, Branislav Radulović, Enesa Rastoder i Jelena Ružičić.

Ustavni sud, od ukupno sedam, sada ima samo tri člana i nema kvorum za odlučivanje.

Predsjednik suda je Budimir Šćepanović, a članovi Milorad Gogić i Desanka Lopičić.

Miodrag Iličković je sredinom septembra ispunio uslove za penziju.

Početkom godine penzionisan je Dragoljub Drašković, a ranije Hamdija Šarkinović i Mevlida Muratović.

