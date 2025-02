Odbor dao pozitivno mišljenje za ambasadore u Srbiji i na Kosovu

Podgorica, (MINA) – Odbor za međunarodne odnose i iseljenike dao je pozitivna mišljenja na predloge da se Nebojša Đoković postavi za ambasadora Crne Gore u Srbiji, a Bernard Čobaj na Kosovu.

Odbor je to odlučio na današnjoj sjednici, kojoj nijesu prisustvovali poslanici opozicije.

Za postavljenje Đokovića za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora u Srbiji, sa sjedištem u Beogradu, glasalo je svih osam prisutnih poslanika.

Protiv imenovanja Čobaja za ambasadora na Kosovu bili su poslanici Nove srpske demokratije i Demokratske narodne partije, Velimir Đoković i Jelena Kljajević.

Predsjednik Odbora Duško Stjepović kazao je da će predsjedniku države Jakovu Milatoviću odmah uputiti mišljenje Odbora povodom predloga za imenovanje ambasadora.

„Time se procedura dovodi do završnog čina – donošenja ukaza o postavljenju i potpisivanja akreditivnog pisma“, dodao je Stjepović.

