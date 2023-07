Odbijena žalba na rješenje o produženju pritvora Čađenoviću

Podgorica, (MINA) – Apelacioni sud odbio je kao neosnovanu žalbu branioca bivšeg specijalnog tužioca Saše Čađenovića, izjavljenu protiv rješenja Višeg suda u Podgorici o produženju pritvora.

Odluku o odbijanju žalbe kao neosnovane donijelo je vijeće Apelacionog suda, na sjednici održanoj u četvrtak.

„Rješenjem Višeg suda u Podgorici produžen je pritvor Čađenoviću zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i šest krivičnih djela zloupotreba službenog položaja“, kaže se u saopštenju objavljenom na sajtu Apelacionog suda.

Navodi se da su Čađenoviću ta krivična djela stavljena na teret optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva.

„Viši sud u Podgorici produžio je pritvor Čađenoviću zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva za slučaj da se okrivljeni nađe na slobodi“, rekli su iz Apelacionog suda.

Tim rješenjem Višeg suda, kako su kazali, određeno je da pritvor ima trajati do dalje odluke suda.

