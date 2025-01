Od 146 sjednica Vlade, 58 odsto bilo telefonskih

Podgorica, (MINA) – Vlada je u proteklih 15 mjeseci rada održala 146 sjednica, od kojih više od polovine – 58 odsto, telefonskih, saopšteno je iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te nevladine organizacije (NVO) su kazali da sve treba da zabrine činjenica da se upravo na telefonskim sjednicama, često održanim vikednom ili noću, donose važne, ali i problematične odluke.

“Kako iz oblasti nacionalne bezbjednosti, međunarodnih odnosa, obrazovanja, finansijskih pitanja, strateških državnih projekata, ili onih koji adresiraju neke od ranjivih grupa”, naveli su iz CGO.

Prema njihovim riječima, mijenjani su brojni zakoni i usvajane odluke koje direktno utiču na kvalitet života građana Crne Gore, za koje nije bilo jasno koja je to hitnost uticala da se tako procesuiraju, ali je za neke bilo jasno da tu ima posla i za istražne organe.

“Ilustracije radi, iako je država u redovom stanju, što vlasti često podvlače, na telefonskoj sjednici, u noćnim satima, razriješen je jedan, a postavljen drugi direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost, a na sličan način određen je i vršilac dužnosti direktora Uprave policije”, kaže se u saopštenju.

Iz CGO su rekli da je redovna praksa i da se na telefonskim sjednicama donose desetine kadrovskih rješenja, smjenjuju i postavljaju javni funkcioneri, a da ni članovi Vlade ili zainteresovana javnost nemaju priliku da se blagovremeno upoznaju sa motivima tih izmjena, ili biografijama onih koji se tako postavljaju na odgovorne pozicije.

“Preovlađujuće telefonske sjednice, uz ranije ukidanje direktnih prenosa sjednica Vlade, potvrđuje trend arogantnog odnosa izvršne vlasti prema građanima uz zidanje zidova netransparentnosti, kojima se ne doprinosi ni kvalitetu odluka od javnog interesa niti demokratskoj konsolidaciji”, navodi se u saopštenju.

