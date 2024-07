Očuvanje stabilnosti Zapadnog Balkana neophodno u vremenu malignih uticaja

Podgorica, (MINA) – Zapadni Balkan strateški je važan za čitav evropski kontinent i očuvanje njegove stabilnosti i bezbjednosti je neophodno, pogotovo u današnjim okolnostima kada je maligni uticaj trećih strana sve evidentniji.

To je poručio pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za evropska i evroazijska pitanja Džejms O’Brajen u razgovoru sa ministrom odbrane Draganom Krapovićem u Vašingtonu, uoči početka NATO Samita.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, O Brajen je poručio da Vašington sa velikim interesovanjem prati dešavanja na Zapadnom Balkanu, pogotovo u Crnoj Gori, vodećoj u regionu kad su u pitanju evropske integracije.

On je, navodi se, čestitao Crnoj Gori na dobijenom pozitivnom Izvještaju o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), čime je odato priznanje do sada postignutim rezultatima u sprovođenju reformi i načinjen veliki korak na putu ostvarenja prioritetnog spoljnopolitičkog cilja Crne Gore.

„Naglasio je da je Zapadni Balkan strateški važan za čitav evropski kontinent, te da je očuvanje njegove stabilnosti i bezbjednosti neophodno, pogotovo u današnjim okolnostima kada je maligni uticaj trećih strana sve evidentniji“, kaže se u saopštenju.

O Brajen je poručio da će SAD, kao i do sada, pružati snažnu podršku Crnoj Gori i cjelokupnom regionu Zapadnog Balkana na putu integracija u razvijeno demokratsko evropsko društvo.

Krapović je, kako je saopšteno, istakao da je zadovoljan susretom na marginama značajnog događaja kao što je NATO Samit, koji predstavlja priliku da se lideri članica Alijanse okupe i pokažu solidarnost u očuvanju slobode, demokratije i mira.

Navodi se da je Krapović informisao O Brajena o aktuelnim projektima i aktivnostima sektora odbrane i Vojske Crne Gore u okviru ispunjavanja obaveza koje proizilaze iz NATO članstva, među kojima značajno mjesto zauzima modernizacija Vojske, ali i planirano izdvajanje za odbranu od preko dva odsto bruto društvenog proizvoda.

„On je posebno naglasio izuzetno sadržajnu odbrambenu saradnju sa SAD kao streteškim saveznikom Crne Gore i izrazio zahvalnost na značajnoj pomoći koju SAD godinama unazad pružaju našoj zemlji na polju jačanja kapaciteta oružanih snaga i razvijanja sektora odbrane“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da se Krapović s posebnom pažnjom osvrnuo na podršku ratom zahvaćenoj Ukrajini, koja je dodatno ujedinila članice Alijanse u intenziviranju napora za očuvanje mira u Evropi.

„Sagovornici su razmijenili mišljenja o aktuelnim geopolitičkim okolnostima, kao i narednim zajedničkim koracima u suočavanju sa globalnim bezbjednosnim izazovima“, rekli su iz Ministarstva.

Krapović učestvuje na Samitu NATO u Vašingtonu kao dio delegacije koju predvodi predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić.

Samit lidera država članica Alijanse održava se od danas do četvrtka.

Krapović će večeras prisustvovati proslavi 75 godina Alijanse.

