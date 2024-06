Obustaviće priznavanje diploma izdatih na ustanovama koje su pod lupom tužilaštava

Podgorica, (MINA) – Crnogorske nadležne institucije zatražiće informacije o obrazovnim ustanovama koje su pod istragom u Srbiji, Bosni i Hercegovini (BiH) i na Kosovu, nakon čega će biti predloženo obustavljanje postupaka priznavanja obrazovnih isprava stečenih na tim ustanovama.

To je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) nakon prve sjednice međuresorske radne grupe koja treba da predloži model provjere diploma o završenom srednjem i visokom obrazovanju stečenom na privatnim i javnim obrazovnim ustanovama u regionu.

Iz MPNI su rekli da je, zbog kompleksnosti dokazivanja inostranih diploma stečenih pod sumnjivim okolnostima, Radna grupa donijela zaključak da crnogorske nadležne institucije, putem međunarodne pomoći, zatraže informacije o obrazovnim ustanovama koje su pod istragom nadležnih organa u Srbiji, BiH i na Kosovu.

„Nakon pribavljanja potrebnih informacija, Radna grupa će predložiti da se donese odluka o obustavljanju postupka priznavanja obrazovnih isprava stečenih na konkretnim ustanovama, u skladu sa Zakonom“, navodi se u saopštenju.

Iz MPNI su rekli da je jedan od zaključaka današnjeg sastanka da je neophodno preispitati izmjene nacionalnih propisa koji se odnose na priznavanje inostranih obrazovnih isprava, a da nijesu u suprotnosti sa međunarodnim propisima koji regulišu oblast priznavanja.

Kako su kazali, u pitanju je veoma kompleksan sistemski problem koji se reflektuje na sve segmente društva.

„Kao prioritetna oblast je prepoznato zdravstvo jer se radi o najosetljivijoj profesiji u okviru koje, kada se dese ovakve zloupotrebe, mogu izazvati nesagledive posljedice po zdravlje i živote građana“, kaže se u saopštenju.

Iz MPNI su rekli da je, prema dostupnim podacima, najviše problematičnih diploma iz BiH, Srbije i sa Kosova.

Iz tog resora su najavili da će inicirati sporazume o saradnji sa Srbijom i BiH, radi zajedničkih aktivnosti na sprečavanju eventualnih zloupotreba nezakonitog izdavanja obrazovnih isprava.

Oni su apelovali na građane Crne Gore da se ne bave takvim zloupotrebama.

„Jer će se u svakom pojedinačnom slučaju suočiti sa krivično-pravnim posledicama, s obzirom da se znanje ne kupuje nego stiče“, poručuje se u saopštenju.

