Objavljeno uputstvo za provjeru podataka sa popisa

Podgorica, (MINA) – Uprava za statistiku (Monstat) objavila je danas uputstvo za korišćenje aplikacije za provjeru etničko-kulturoloških karakteristika prikupljenih popisom stanovništva, domaćinstava i stanova.

Softver za provjeru podataka, kako je ranije najavljeno, biće aktivan od sjutra.

Uputstvo je dostupno na linku https://www.monstat.org/cg/page.php?id=2274&pageid=1992 .

Direktor Monstata Miroslav Pejović ranije je rekao da će građani podatke moći da provjeravaju od 1. do 7. oktobra.

On je kazao da će Monstat do 1. oktobra upariti podatke sa registrom iz Ministarstva unutrašnjih poslova i provjeriti podatke.

Kako je najavljeno iz Monstata, rezultati popisa stanovništva, koji je obavljen od 3. do 28. decembra prošle godine, biće objavljeni 15. oktobra.

Tada će biti objavljeni podaci o ukupnom broju stanovnika Crne Gore po opštinama, o polnoj i starosnoj strukturi, o etničko-kulturološkim obilježjima, državljanstvu, a narednih dana uslijediće sukcesivno objavljivanje saopštenja o drugim karakteristikama stanovništva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS