Objavljen tender za glavni projekat za izgradnju škole u Siti kvartu

Podgorica, (MINA) – Uprava za kapitalne projekte objavila je tender za izradu glavnog projekta za izgradnju osnovne škole u Siti kvartu u Podgorici, ukupne vrijednosti 210 hiljada EUR, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz tog Vladinog resora naveli su da je Uprava nedavno raspisala tender za odabir obrađivača glavnog projekta i za novi vrtić u Siti kvartu.

Kako su rekli, na taj način su korak bliže fazi rješavanju pitanja školske infrastrukture u tom dijelu Glavnog grada.

„Vjerujemo da će, nakon uspješne tenderske procedure, odabrani ponuđači efikasnim radom na tim projektima omogućiti da se u ovoj godini raspiše tender za izvođače radova na tim objektima, koji se finansiraju kroz kreditni aranžman sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (EIB)“, kaže se u saopštenju.

