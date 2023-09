Obilježena godišnjica pogibije pripadnika Vazduhoplovstva VCG

Podgorica, (MINA) – U uvali Dobreč danas je obilježeno 12 godina od pogibije pripadnika Vazduhoplovstva Vojske Crne Gore (VCG) Belhadina Šahbaza, Ivana Obradovića i Vidoja Tomića.

Šahbaz, Obradović i Tomić poginuli su u udesu vojnog helikoptera koji se 2. septembra 2011. srušio u blizini ostrva Luštica.

Iz Ministarstva odbrane su na Tviteru /Twitter/ kazali da su predstavnici Vazduhoplovstva i Generalštaba VCG položli vijenac na spomen ploču u uvali Dobreč na Luštici.

Iz MOD-a su poručili da su profesionalizam i predanost Šahbaza, Obradovića i Tomića služili za primjer i da nikada neće biti zaboravljeni.

