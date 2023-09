Obijanjem depoa Višeg suda grubo se narušava integritet te institucije

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo pravde pozvalo je nadležne institucije da hitno reaguju u cilju rasvetljavanja svih okolnosti obijanja depoa Višeg suda u Podgorici.

Iz Višeg suda su kazali da je “prema indicijama” depo obijen, ali da zbog istrage ne mogu saopštiti više informacija.

Ministar pravde Marko Kovač je u reagovanju naveo da se tim činom grubo narušava integritet jedne od najznačajnijih sudskih instanci u Crnoj Gori.

On je rekao da je simptomatično da se taj slučaj dogodio u objektu u kom postoji video nadzor, kao i fizičko obezbjeđenje.

“Pa se nadamo da će ovaj nemio događaj biti vrlo brzo riješen, i da neće uticati na sprovođenje već započetih postupaka pred Višim sudom u Podgorici”, naveo je Kovač.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS