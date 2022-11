Obezbijediti transparetnost intervjua sa kandidatima za direktore obrazovnih ustanova

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je ministru prosvjete Miomiru Vojinoviću zahtjev za prisustvo predstavnika te nevladine organizacije svim zakazanim intervjuima prilikom izbora direktora javnih ustanova pred tročlanom komisijom Ministarstva, u svojstvu javnosti.

Viša pravna savjetnica u CGO, Snežana Kaluđerović, kazala je da je zahtjev podnijet u cilju unapređenja transparentnosti procesa zapošljavanja u prosvjeti.

„A imajući u vidu da odluke o imenovanju izabranih direktora javnih ustanova obrazovanja ili vršilaca dužnosti direktora nijesu javno objavljene na sajtu Ministarstva prosvjete“, dodala je Kaluđerović.

Ona je podsjetila da CGO godinama unazad ukazuje na neophodnost zakonske izmjene načina izbora direktora javnih ustanova obrazovanja i vaspitanja.

Prema riječima Kaluđerović, ni uvođenje tročlane komisije nije učinilo taj proces kredibilnim u dijelu kompetitivnosti i objektivnosti.

„Značajna manjkavost ovog procesa u Crnoj Gori je i što ministar obrazovanja ima diskreciono pravo izbora direktora, a direktor dalje odlučuje o najbitnijim pitanjima upravljanja ustanovom“, kazala je Kaluđerović.

Kako je navela, pri izboru najboljeg kandidata za direktora javne ustanove, ministar bi trebalo, makar formalno, da se rukovodi podacima iz izvještaja tročlane komisije koji je nastao i na osnovu intervjua sa kandidatima.

„Javnost ostaje uskraćena za sadržaj tih izvještaja, a ona obrazloženja do kojih smo došli ukazuju da nema razvijene metodologije vođenja intervjua, što dodatno baca sumnju u objektivnost ovog procesa“, rekla je Kaluđerović.

U CGO smatraju da bi prisustvo javnosti na intervjuima tokom kojih se kandidati predstavljaju, doprinijelo prevenciji neprimjerenog uticaja, pravilnom utvrđivanju činjeničnog stanja i pravilnoj primjeni prava u uslovima usmenosti i neposrednosti, što se nesumnjivo postiže afirmacijom načela javnosti.

CGO, kako je kazala Kaluđerović, crpi legitimnost prisustva javnosti intervjuima kandidata za izbor direktora iz analogne mogućnosti prisustva javnosti intervjuima za izbor sudija i tužilaca.

„Vjerujemo da nema niti jednog razloga koji bi mogao opravdati isključenje javnosti, jer se radi o javnom interesu odabira najkvalitetnijih kandidata za rukovodni kadar u javnim ustanovama obrazovanja i vaspitanja“, istakla je Kaluđerović.

Ona je podsjetila i da Analiza sektora obrazovanja 2015-2020. godinu, koju su radili UNICEF i Ministarstvo prosvjete, ukazuje na brojne probleme koji indirektno nastaju kao posljedica lošeg upravljanja i insistiranja na partikularnim interesima.

„Kako ne postoji zakonska prepreka, CGO očekuje de nadležni ministar učini rad komisija javnim i omogući prisustvo zainteresovane javnosti prilikom intervjuisanja kandidata“, kazala je Kaluđerović.

