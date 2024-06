Obavještajno-bezbjednosni sektor obezbijediće da se svi građani osjećaju sigurno

Podgorica, (MINA) – Borba protiv organizovanog kriminala zahtijeva jedinstven i odlučan odgovor, a organi obavještajno-bezbjednosnog sektora obezbijediće da se svi građani osjećaju sigurno i zaštićeno od kriminalnih djela, konstatovano je na sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost.

Sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost sazvana je u cilju razmatranja trenutne bezbjednosne situacije u Crnoj Gori, a povodom eksplozije na Cetinju u kojoj su stradale dvije osobe.

Kako je saopšteno, nakon detaljne rasprave, Vijeće je usvojilo niz zaključaka koji se odnose na preduzimanje hitnog i odlučnog odgovora na jačanju borbe protiv organizovanog kriminala, očuvanju mira i bezbjednosti zemlje.

“Vijeće za nacionalnu bezbjednost konstatovalo je da borba protiv organizovanog kriminala zahtijeva jedinstven i odlučan odgovor i da će organi obavještajno bezbjednosnog sektora obezbijediti da se svi građani osjećaju sigurno i zaštićeno od kriminalnih djela”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su sjednici, pored članova Vijeća, po pozivu prisustvovali i glavni specijalni tužilac Vladimir Novović, vrhovni državni tužilac Milorad Marković, šef kabineta Branko Krvavac, savjetnik predsjednika Vlade za odbranu i bezbjednost Todor Goranović, vršilac dužnosti (v.d.) direktora Uprave policije Aleksandar Radović, v.d. pomoćnik direktora Sektora za borbu protiv kriminala Lazar Šćepanović i načelnik Specijalnog policijskog odjeljenja Predrag Šuković.

