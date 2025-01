NVO: Satler da podrži napore u obezbjeđivanju nesmetanog rada AMU

Podgorica, (MINA) – Više crnogorskih nevladinih organizacija (NVO) apelovalo je na šefa Delegacije Evropske unije (EU) Johana Satlera da iskoristi svoj autoritet i, kako su kazali, podsjeti rukovodstvo Skupštine da je sprovođenje Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama dio pregovaračkog procesa.

Dopis Satleru potpisale su NVO Media centar, Centar za istraživačko novinarstvo, Akcija za ljudska prava, Institut za medije, Centar za građansko obrazovanje, Društvo profesionalnih novinara, Sindikat medija Crne Gore i Crnogorski P.E.N. centar.

Oni su pozvali Satlera da podrži njihove napore kako bi bio obezbijeđen nesmetan rad Agencije za audiovizuelne medijske usluge (AMU).

“Kao ovlašćeni predlagači, detaljno smo informisali Satlera o poništenju javnog poziva za dva člana Savjeta Agencije od predsjednika Skupštine, Andrije Mandića, za koji on do danas nije dao uvjerljivu argumentaciju“, kaže se u saopštenju tih NVO.

Podsjeća se da je usvajanje Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama bio je jedan od uslova za dobijanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila, kao i za privremeno zatvaranje Poglavlja 10 – Informaciono društvo i mediji.

„S obzirom da se drugo završno mjerilo u okviru Poglavlja 10 odnosi na funkcionalan i nezavisan rad regulatornog tijela za elektronske medije, odnosno AMU, jasno je da postupanje predsjednika Skupštine i Administrativnog odbora predstavlja ozbiljan rizik za ponovno otvaranje ovog poglavlja“, navodi se u saopštenju.

Ocjenjuje se da Mandić i Administrativni odbor kontinuirano opstruiraju sprovođenje tog zakona.

“Uključujući odlaganje raspisivanja konkursa za skoro pola godine, kao i poništenje zbog navodne „tehničke greška koja je mogla izazvati konfuziju,“ i to posljednjeg dana trajanja konkursa“, dodaje se u saopštenju.

Grupa NVO je podsjetila i da su na konkurs prijavila dva kandidata iz nevladinog sektora – Dragoljub Vuković, koji je imao podršku 14 NVO i Nikola Vujanović, sa podrškom jedne NVO.

Oni su dodali i da je Crnogorski P.E.N. centar nominovao predstavnika za drugu upražnjenu poziciju u Savjetu.

„Znači, nije bilo nikakvih konfuzija, ali se čini da neki planirani kandidati nijesu uspjeli dobiti kredibilnu podršku i odustali su, što je dalje dovelo do otvorene politički motivisane opstrukcije procesa“, kaže se u saopštenju grupe NVO-a.

Oni su naveli da je direktna posljedica takvog djelovanja predsjednika Skupštine da Savjet Agencije danas ima samo tri od pet članova.

„A što znači da svi moraju biti na svim sjednicama i jednoglasno odlučivati da bi Agencija mogla da funkcioniše“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da će sprovođenje novog procesa izbora dva člana trajati najmanje dva mjeseca, a u tom će periodu Agencija biti nefunkcionalna.

„Uputili smo apel šefu Delegacije EU da iskoristi svoj autoritet i podsjeti rukovodstvo Skupštine Crne Gore da je sprovođenje ovog zakona dio pregovaračkog procesa i da podrži napore NVO kako bi se obezbijedio nesmetan rad Agencije za audiovizuelne medijske usluge“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS