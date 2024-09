NSD: Degutantno da Marković govori o državnim poniženjima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je za vrijeme nekadašnjeg premijera Duška Markovića bila kriminalni centar Evrope po broju neriješenih ubistava po glavi stanovnika, kazali su iz Nove srpske demokratije (NSD) i naveli da je degutantno da Marković govori o državnim poniženjima.

Marković, koji je lider Stranke evropskog progresa (SEP), ranije danas je, povodom posjete potpredsjednika Vlade Crne Gore Budimira Aleksića Srbiji, rekao da je to bilo još jedno državno poniženje.

Iz NSD-a su u reagovanju naveli da je Marković vrlo brzo srušio svoju „fasadu“ o tome kako on i njegova stranka nijesu Demokratska partija socijalista (DPS).

Oni su naveli da i današnje Markovićevo saopštenje „kao da je pisano u memljivim hodnicima njegove majke partije“.

„Zaista je degutantno da jedan Duško Marković govori o državnim poniženjima, kada cijela Crna Gora zna da je Crna Gora tokom njegovog mandata bila kriminalni centar Evrope po broju neriješenih ubistava po glavi stanovnika, a da ne govorimo o radu Sedme uprave“, rekli su iz NSD-a.

Oni su pitali Markovića i SEP šta nije tačno u konstataciji da je cjelokupno kulturno stvaralaštvo razvijano na srpskom jeziku.

„Pozivamo ih da javno predstave dokaze koje znamo da nemaju, ali nam je drago što su konačno pokazali da SEP nije nikakva građanska, već izričito anti-srpska partija“, poručili su iz NSD-a.

