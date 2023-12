Novi saziv da napravi diskontinuitet u odnosu na funkcionerske nadoknade

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) dostavio je članovima novog skupštinskog Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu inicijativu za izmjenu zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i o državnim službenicima i namještenicima.

Iz CGO su saopštili da su ranije, ohrabreni izjavama pojedinih predstavnika nove parlamentarne većine, poput potpredsjednice Skupštine Zdenke Popović i predsjednika poslaničkog kluba Pokreta Evropa sad Miodraga Lakovića, i njima direktno uputili inicijativu.

Kako su naveli iz te nevladine organizacije (NVO), inicijativom se predlažu izmjene postojećih zakonskih rješenja u pogledu trajanja primanja funkcionerskih naknada, kako bi se ono skratilo sa sadašnjih godinu na tri mjeseca.

Iz CGO su kazali da je predloženo i ukidanje mogućnosti produženja isplate naknade do jedne godine, ukoliko funkcioner u tom periodu stiče pravo na penziju.

CGO je, kako su naveli, predložio promjenu u iznosu te naknade, odnosno da umjesto iznosa u visini zarade koju je funkcioner primao u posljednjem mjesecu prije prestanka funkcije, to bude ograničeno na iznos u visini prosječne neto zarade u Crnoj Gori.

Iz CGO su rekli da inicijativa predviđa i ograničenja u pogledu ostvarivanja tog prava.

„Pa pravo na naknadu po prestanku funkcije ne bi imali funkcioneri koji su na funkciji proveli manje od tri mjeseca, koji su razriješeni sa funkcije, kao i oni koji su razriješeni dužnosti na lični zahtjev“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, radi usklađivanja, inicijativom predložena izmjene člana 60 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, u dijelu iznosa naknade na koji imaju pravo imenovane i postavljene osobe kojima je prestao mandat, a koje nijesu raspoređena u periodu od godinu.

Kako su kazali iz CGO, tako se umjesto naknade u visini zarade koju je funkcioner imao u posljednjem mjesecu vršenja poslova, ta naknada spušta na nivo prosječne neto zarade u Crnoj Gori.

„Shodno, predloženom izmjenom se ukida mogućnost produženja te naknade na još godinu ako u tom vremenu funkcioner stiče pravo na penziju“, navodi se u saopštenju.

U CGO-u smatraju da su predložene izmjene spoj dobrih zakonskih rješenja zemalja regiona, koja su usklađena sa realnim mogućnostima Crne Gore u pogledu izdvajanja sredstava za tu vrstu naknada.

„Odnos novog skupštinskog sastava prema inicijativi daće indikaciju da li se neke loše prakse namjeravaju mijenjati, ili se partijski interesi nastavljaju stavljati ispred javnog interesa“, kaže se u saopštenju.

Iz CGO su podsjetili da su inicijativu uputili i prethodnom sazivu Skupštine, u februaru prošle godine.

„Međutim, svi poslanički klubovi, nezavisno od brojnih razlika na kojima u javnosti insistiraju, složno su ignorisali predlog kojim se redukuju te funkcionerske privilegije, a koje prilično opterećuju budžet“, kaže se u saopštenju.

Iz CGO su rekli da u kontinuitetu ukazuju na loše zakonsko rješenje kojim se uređuje pravo funkcionera na primanje naknade godinu po prestanku funkcije, a koje propisuje član 36 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

„Naime, tom normom se favorizuju javni funkcioneri u odnosu na ostale zaposlene u državi, a česte su i njene zloupotrebe za hranjenje partijske infrastrukture i na štetu javnog interesa“, kazali su iz te NVO.

Oni su naveli da je Crna Gora, u tom dijelu, izdašnija i od mnogo razvijenih i bogatijih država.

Iz CGO su rekli da način na koji se stiče to pravo, a koje ne podliježe nikakvim ograničenjima u pogledu ostvarivanja, ne poznaju drugi pravni sistemi.

„To prepoznaju i građani i građanke koji u ogromnom procentu – 82 odsto smatraju da funkcionerske naknade po prestanku funkcije treba ukinuti, po podacima iz istraživanja CGO-a i agencije DAMAR“, navodi se u saopštenju.

