Novi non-pejper za Zapadni Balkan, puna podrška na putu ka EU

Beograd, (MINA) – Savjetu ministara spoljnih poslova Evropske unije (EU) ponuđen je “non pejper” za Zapadni Balkan, iza kojeg stoje Hrvatska, Slovenija, Austrija, Češka, Grčka, Italija i Slovačka i u kojem se, kako saznaje N1, poziva na pojačano prisustvo Unije u tom regionu.

Te države se, kako navodi N1, zalažu da se Zapadni Balkan nađe na visokom mjestu prioriteta Unije, kao i da se pruži puna podrška putu Zapadnog Balkana ka EU.

Ističe se kako je taj region izložen raznim uticajima sa strane, ilegalnim migrantima, pa je potrebno uskladiti zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku, kao i tješnje raditi na usklađivanju stavova sa EU standardima.

U dokumentu se navodi da češće treba organizovati sastanke sa predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana, i da bi ministri spoljnih poslova tih zemalja trebalo da održavaju redovnije sastanke sa ambasadorima članica EU.

„Suštinski, ono na čemu se kroz taj dokument najviše insistira je, kako saznajemo, pojačano prisustvo Unije u zemljama Zapadnog Balkana i njihovo involviranje u ovaj prostor da bi se zemlje što prije pridružile EU“, navodi N1.

