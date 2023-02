Novaković Đurović: Neće biti blokade pregovora sa EU

Podgorica, (MINA) – Pristupni pregovori Crne Gore sa Evropskom unijom (EU) neće biti blokirani, kazala je koordinatorka rada Ministarstva evropskih poslova Ana Novaković Đurović.

Ona je, gostujući u Bojama jutra na Televiziji Vijesti, rekla “da je to jako važno zbog lažnih vijesti koje su bile prisutne”.

“Između ostalog, neće biti ni sankcija EU bilo kakvih u odnosu na Crnu Goru, iako su pominjane neke finansijske”, navela je Novaković Đurović.

Ona je dodala da je Crna Gora dobila podršku od 30 miliona EUR za enetgetski sektor i 40 miliona EUR za infrastrukturne podrške, i da su fondovi i dalje dostupni.

Novaković Đurović je navela da se Crna Gora i dalje percipira kao država koja je u regionu najviše napredovala i da je iz EU izražena podrška, prenosi portal Vijesti.

“Nije bilo pesimističkih poruka, bilo je blagog nezadovoljstva zašto mi, nakon deset godina, ne govorimo o zatvaranju i ispunjavanju završnih mjerila, nego o poltičkim kriterijumima”, rekla je Novaković Đurović.

Ona je istakla da je iz Evrope poslata poruka da su institucije preduslov za svaki dalji razgovor.

Novaković Đurović je uvjerena da će biti izabrane sudije Ustavnog suda.

“Ukoliko ne bi došlo do izglasavanja, takođe nije bilo upozorenja o blokadi, ali je činjenica da bismo imali stagnaciju na putu ka EU”, rekla je Novaković Đurović.

