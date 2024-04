Nikšićaninu 15 dana zatvora zbog vožnje pod dejstvom alkohola

Podgorica, (MINA) – Nikšićanin N.V. (21) osuđen je na 15 dana zatvora i novčanu kaznu od 150 EUR zbog vožnje pod dejstvom alkohola, saopštili su iz budvanskog Suda za prekršaje.

Iz tog suda su kazali da je kaznu izrekla dežurna sutkinja odjeljenja u Kotoru Jelena Stanišić.

Kako su naveli, N.V. je u ponedeljak zatečen u mjestu Kalimanj, u Tivtu, kako pretiče kolonu vozila, nakon čega je zaustavljen i alkotestiran.

“Tom prilikom mu je izmjerena koncentracija alkohola u organizmu u količini od 2,32 grama po kilogramu (g/kg), kaže se u saopštenju.

Iz suda su kazali da je N.V, uz kaznu, izrečena i zabrana upravljanja vozilima u trajanju od pet mjeseci, kao i četiri kaznena boda.

