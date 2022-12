Nikolić: Zahtjev DF-a nastavak udaljavanja Crne Gore od EU

Podgorica, (MINA) – Zahtjev Demokratskog fronta (DF), kojim se traži poništavanje odredbi Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama, nastavak je djelovanja tog političkog saveza u cilju udaljavanja Crne Gore od njenog članstva u Evropskoj uniji (EU), smatraju u Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

Poslanici DF-a zatražili su od Vlade da se se izjasni i da mišljenje na predlog kojim je pokrenut postupak pred Ustavnim sudom za ocjenu ustavnosti odredbi 18 i 19 Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama.

Portparol DPS-a Miloš Nikolić kazao je da je Zahtjev upućen smijenjenoj vladi, kojim se traži poništavanje tih odredbi, što suštinski znači i poništavanje odluke Vlade o pridruživanju sankcijama Rusiji, nastavak djelovanja DF-a u cilju udaljavanja Crne Gore od njenog članstva u EU.

Kako je naveo, pored brojih upozorenja sa najviših međunarodnih adresa i stanja potpune blokade u kojem se država nalazi zahvaljujući neznavenoj, nesposobnoj i državno-neodgovornoj vlasti, to je samo još jedno u nizu činjenja kojima se Crna Gora želi trajno zaustaviti i skloniti sa evropskog puta.

„Očigledno je da DF parlamentarnu većinu i propalog premijera drži u šaci, čime se nastavlja sistemsko i institucionalno uništavanje Crne Gore“, navodi se u reagovanju Nikolića.

Takođe je, prema njegovim riječima, jasno i da partije kojima su puna usta priče o građanskoj i evropskoj Crnoj Gori, “a koje su dio nakaradne vlasti“, ne mogu da se otrgnu iz kandži D-a, zagovornika “srpskog sveta”.

Nikolić smatra da crnogorsku javnost ne bi iznenadilo ako partije parlamentarne većine, koje se deklarativno predstavljaju proevropskim, zajedno sa proruskim DF-om Crnu Goru uvedu u Open Balkan.

„Osim toga, neće biti iznenađenje ni ako ucijenjeni i poniženi premijer, na prvoj sljedećoj sjednici Vlade u tehničkom mandatu, ukine odluku o uvođenju sankcija Rusiji, jer je mnogo puta do sada svojim postupanjima pokazao da mu je sluganstvo DF-u i beogradskom šefu na prvom mjestu“, dodao je Nikolić.

