Nikolić: Spajić da odbije ucjene, imaće podršku DPS-a za izglasavanje zakona

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) podržaće izglasavanje zakona za Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), ako premijer Milojko Spajić odbije ucjene lidera Nove srpske demokratije i Demokratske narodne partije, Andrije Mandića i Milana Kneževića, u vezi sa rezolucijom o Jasenovcu, poručili su iz DPS-a.

Mandić je ranije najavio da će se rezolucija o genocidu u Jasenovcu naći na dnevnom redu Skupštine, a na jučerašnjem Kolegijumu, kako su prenijeli podgorički mediji, dogovoreno je da ta sjednica bude krajem juna.

Poslanik DPS-a Andrija Nikolić ocijenio je da je rezolucija o genocidu u Jasenovcu kukavičje jaje koje je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podmetnuo Crnoj Gori da bi zaustavio njen put u Evropsku uniju.

“Pozivamo Spajića da odbije ucjene Mandića i Kneževića i da ne ulazi u rizik rušenja evropske budućnosti Crne Gore – imaće našu podršku za izglasavanje zakona za IBAR”, naveo je Nikolić na društvenoj mreži X.

