Nikolić: SDT odbacilo prijavu protiv Mandića

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) odbacilo je krivičnu prijavu koju su Demokratska partija socijalista (DPS), Socijaldemokrate (SD), Hrvatska građanska inicijativa (HGI) i Demokratska unija Albanaca (DUA) podnijeli protiv predsjednika Skupštine Andrije Mandića zbog sumnje da je isticanjem trobojke u svom kabinetu zloupotrijebio službeni položaj.

To je, na društvenoj mreži X, objavio poslanik DPS-a Andrija Nikolić, navodeći da SDT takvom odlukom legitimiše sumnje da je selektivno u svom radu.

„SDT nas je obavijestilo da je odbacilo krivičnu prijavu koju su klubovi poslanika DPS-a, SD-a, DUA-e i HGI-ja podnijeli protiv Mandića zbog sumnji da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja“, kazao je Nikolić.

On je rekao da se u obrazloženju SDT-a navodi da zastava koju Mandić ističe u kabinetu nije Narodna zastava jednog naroda koja je propisana zakonom strane države, već da je riječ o narodnoj zastavi Knjaževine Crne Gore.

„SDT dalje obrazlaže da prijavljeni Mandić na taj način nije nanio štetu drugome ili teže povrijedio prava drugog, odnosno da nije izvršio diskriminaciju svih drugih crnogorskih građana koji se ne izjašnjavaju kao Srbi“, naveo je Nikolić.

Kako je dodao, SDT ne vjeruje svojim očima i očima građana koji su vidjeli kako se isticanjem tuđih zastava „ponižava Crna Gora“.

„Već vjeruje šefu parlamentarne većine i čelniku Istorijskog instituta kojeg je postavila upravo parlamentarna većina – da je državno obilježje Srbije zastava Knjaževine Crne Gore“, dodao je Nikolić.

Kako je kazao, svojom odlukom SDT legitimiše sumnje da je selektivno u svom radu.

„I tamponira put svima koji to žele, da u zvaničnim i ceremonijalnim prilikama ističu tuđe zastave bez bilo kakvih posljedica“, zaključio je Nikolić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS