Nikolić: Povući izmjene Zakona o PIO i pokrenuti široki dijalog

Podgorica, (MINA) – Demokratska partije socijalista (DPS) pozvala je parlamentarnu većinu da povuče iz skupštinske procedure Predlog izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PiO) kojima se podiže granica za odlazak u penziju sudija Ustavnog suda i da pokrenu dijalog o tom pitanju.

Poslanik DPS-a Andrija Nikolić kazao je na konferenciji za novinare da je vladajuća većina srušila svaki princip vladavine prava da bi antisistemski upodobila Zakon zbog jednog čovjeka.

„Pokrenuli su političku bitku za predsjednika Ustavnog suda Milorada Gogića, kao što su svojevremno vodili političku bitku da iz sistema pravosuđa uklone Milivoja Katnića“, rekao je Nikolić

On je ukazao da je parlamentarna većina prvo predložila izmjene Zakona o Ustavnom sudu, protiv kojih je kasnije glasala na Zakonodavnom odboru, „a zatim se dosjetila da izmjenam Zakona o PIO izdvoji jednog osiguranika iz sistema“.

Nikolić je rekao da se zakon nije mijenjao zbog jednog čovjeka ni u nekim autokratskim i diktatorskim režimima.

On je istakao da je Ustav Crne Gore propisao jasne uslove za prestanak sudijske funkcije.

„Sad se parlamentarna većina dosjetila da zakonskim normama dopisuje Ustav. Zloupotrebljavaju zakonodavna ovlašćenja sa očekivanjem da će neko sjutra protiv takvog rješenja podnijeti ustavnu žalbu o kojoj treba da odlučuje onaj na kojeg se ovo zakonsko rješenje odnosi“, rekao je Nikolić.

Time se, kako je dodao, ne čini nikakva usluga ni Ustavnom sudu, niti ustavno-pravnom poretku.

“Pozivamo parlamenatranu većinu da povuče ovaj Predlog zakona, da otvorimo najširi dijalog na ovu temu, pozovemo zaintersovanu stručnu javnost da nam saopšti svoje mišljenje, iako smo već čuli da je ovo parekselans politički uticaj na pravosuđe“, rekao je Nikolić.

On je pozvao Sudski savjet, ministra pravde Andreja Milovića i sudije Ustavnog suda da saopšte svoj stručni stav.

„Za očekivati je da se ovim povodom oglase ministar pravde i Sudski savjet i da obavijeste o karakteru ove političko-pravne ujdurme”, naveo je Nikolić i dodao da će o ovome obavijestiti međunarodne partnere.

On je podsjetio da se očekuje da Crna Gora dobije pozitivan Izvještaj o ispunjenosti mjerila za poglavlja vladavine prave (IBAR).

„Na silu se želi uzeti vlast u Šavniku nezakonitim uvoženjem prinudne uprave u toj opštini. Mijenjaju se sistemski zakoni protivno svim regulama i demokratskim procedurama, ne dozvoljava se opoziciji da vrši kontrolu ulogu. Postavlja se logično pitanje do kad će da traje ova neozbiljnost i da li je ovo država treba da dobije pozitivan IBAR“, rekao je Nikolić.

Komentarišući poziv poslanika Pokreta Evropa sad Vasilija Čarapića na dijalog povodom rješavanja krize u Šavniku, Nikolić je rekao da će DPS odazvati pozivu na razgovor.

„Ali ćemo biti prisutni da upozorimo parlamentarnu većinu da odluka o prinudnoj upravi mora biti povučena da bismo mogli da povedemo dijalog o pronalasku pametnog rješenja za situaciju u Šavniku poštujući zakon i Ustav. To znači da moramo stvoriti uslove da se izborni proces završi“, rekao je Nikolić.

Komentarišući predlog parlamentarne većine za izmjenu Poslovnika Skupštine u vezi sa izborom potpredsjednika parlamenta iz reda manjinskih stranaka, Nikolić je kazao da je suspendovana poslovnička norma koja je garantovala da se o potredsjedniku parlamenta iz reda manjina razgovara u okviru stranaka koje dolaze iz reda manje brojnih naroda.

„Sad su promijenili tu odluku da bi parlamentarna većina odlučila kome treba da pripadne mjesto potpredsjednika iz reda manjina. To dovoljno govori o stanju demokratije“, rekao je Nikolić.

