Nikolić: Knežević i Mandić naručuju pogoršavanje odnosa sa Kosovom

Podgorica, (MINA) – Politička instrukcija predsjednici crnogorske skupštinske delegacije u Savjetu Evrope (SE) Maji Vukićević da glasa protiv prijema Kosova, dio je strategije namjernog pogoršavanja dobrosusjedskih odnosa, ocijenio je šef kluba poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

On je kazao da tu strategiju inspirišu stranke dijela parlamentarne većine pod kontrolom Milana Kneževića i Andrije Mandića.

Nikolić je u saopštenju istakao da je takva instrukcija suprotna i definisanim spoljnopolitičkim interesima Crne Gore.

Prema njegovim riječima, najava da će Crna Gora, koja je zvanično priznala Kosovu kao državu, odstupiti od principa da se u skladu sa tim i ponaša u međunarodnoj politici, govori o konstrukcionoj grešci crnogorske vlasti i njenom problematičnom karakteru.

„Zato je od najavljenog glasanja Vukićević u parlamentarnoj Skupštini SE, gore glasno ćutanje Pokreta Evropa sad, u kojem imaju strah da protivurječe strankama Kneževića i Mandića, što nažalost pokazuje da njih EU interesuje, u mjeri u kojoj to ne ugrožava njihove pozicije u vlasti“, rekao je Nikolić.

On je kazao da najavljeni postupak Vukićević nije samo loš za Crnu Goru, već je kontraproduktivan i za Srbe i za manjine koje žive na Kosovu.

„Postoji veliki broj pitanja skopčanih sa demokratijom i ljudskim pravima, koja će kosovske vlasti pod kišobranom SE morati efikasnije da rješavaju“, istakao je Nikolić.

Kako je naveo, članstvo Kosova u SE omogućilo bi svim građanima te zemlje, pa samim tim i Srbima koji tamo žive, da imaju veći stepen zaštite svojih prava pred Evropskim sudom za ljudska prava.

„Dakle, ta odluka dijela parlamentarne većine da rade suprotno definisanoj vanjskoj politici svoje države, praktično nosi i loše posljedice po Srbe na Kosovu, što se kosi sa onim što govore protivnici učlanjenja Kosova u SE“, zaključio je Nikolić.

