Nikolić: Kandidat DPS-a će pobijediti na predsjedničkim izborima

Podgorica, (MINA) – Kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) pobijediće na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, ocijenio je poslanik te stranke Andrija Nikolić navodeći da će organi partije narednih dana odlučiti ko će to biti.

Na pitanje da li će lider DPS-a Milo Đukanović biti kandidat, Nikolić je rekao da je na prethodnim predsjedničkim izborima Đukanović, ostvario apsolutnu većinu glasova u prvom krugu i da je to bila najubjedljivija pobjeda na nekim izborima od uvođenja višestranačja.

„I danas mjesne i opštinske organizacije DPS-a vide Đukanovića kao jednog od najozbiljnijih kandidata za najviše državne funkcije, uključujući mjesto predsjednika države i Vlade“, kazao je Nikolić u intervjuu agenciji MINA.

Prema njegovim riječima, takvo razmišljanje partijske javnosti DPS-a nije iznenađenje, posebno kada se uzme u obzir da je u prethodne dvije i po godine institucija Predsjednika Crne Gore bila jedina funkcionalna u zemlji, iz koje se branilo ustavno uređenje.

„Đukanović je u najtežim vremenima novije političke istorije Crne Gore pokazao najviši stepen odgovornosti prema državnim poslovima, donosio je odluke koje su projektovale budućnost zemlje, pravilno birao tajming i put koji vodi ka ostvarenju državnih interesa u budućnosti“, naveo je Nikolić.

U javnosti se pominju imena potencijalnih kandidata za predsjednika države, između ostalih, profesorice Milice Pejanović Đurišić.

Nikolić je, odgovarajući na pitanje da li bi DPS-u bilo prihvatljivo da Pejanović Đurišić bude kandidat, kazao da je ona skoro tri decenije angažovana na važnim državnim poslovima, da je bila prva predsjednica DPS-a.

Nikolić je rekao da je Pejanović Đurišić bila i prva Crnogorka na čelu Ministarstva odbrane, kao i da je ugled koji ima u zemlji i inostranstvu uvijek čini predisponiranom za obavljanje najviših državnih funkcija.

Iz pojedinih partija opozicije saopštili su da se zalažu za zajedničkog kandidata, a u Socijaldemokratskoj partiji smatraju da bi to trebalo da bude nestranačka ličnost.

Nikolić je, odgovarajući na pitanje da li je DPS-u to prihvatljivo, kazao da njihove tradicionalne i potencijalne partnere i saveznike nijesu putem medija obavještavali o razmišljanjima na tu ili bilo koju drugu važnu temu, nego su se rukovodili da prvo obave unutrašnje konsultacije, a da nakon toga obavijeste javnost putem medija.

„Svi do čijeg mišljenja držimo, uključujući aktuelne i neke potencijalne saveznike, biće blagovremeno obaviješteni o onome što su naša razmišljanja, a nakon toga ćemo, siguran sam, svi zajedno obavijestiti zainteresovanu javnost o tome“, dodao je Nikolić.

Upitan da li to znači da ne isključuje mogućnost jedinstvenog kandidata, Nikolić je rekao da i ako bude zajednički, biće i drugih i DPS-a.

Na pitanje kako komentariše ocjene da nije dobro što su predsjednički izbori raspisani bez prethodnih konsultacija, Nikolić je odgovorio da je saglasan sa tim jer, kako je naveo, odgovornim ljudima nije potrebno sve propisati.

On je rekao da je, nažalost, izostalo konsultovanje predstavnika parlamentarnih političkih subjekata u vezi sa raspisivanjem predsjedničkih izbora.

Nikolić je ocijenio da to nije stvar samo nepoštovanja nekih nepisanih standarda, nego i odlika deficita demokratske kulture koju živimo u Crnoj Gori.

Taj potez, kako je dodao, ne iznenađuje.

„Sve to liči na taktiku odlaganja parlamentarnih izbora kako bi politički subjekti male snage, koji kontrolišu smijenjenu Vladu, održali status kvo i nastavili sa zloupotrebom sistema vlasti do krajnjih granica“, kazao je Nikolić.

Na pitanje da li među 26 kandidata za sudije Ustavnog suda vide nekog koga bi podržali, on je odgovorio potvrdno.

„Mi želimo da sudije Ustavnog suda budu izabrane. DPS je obnavljala ovu državu, a stabilnost države ogleda se u stabilnosti njenih institucija. Dakle, nas ne treba podsticati da učinimo funkcionalnom jednu od najvažnijih institucija u CG.“, kazao je Nikolić.

U DPS-u, kako je naveo, očekuju da dođe do racionalnog kompromisa koji će voditi ka izboru kandidata za sudije Ustavnog suda, kako bi ta institucija konačno postala funkcionalna i zemlja pokrenula proces evropskih integracija, koji je dugo u stagnaciji.

„Podrazumijeva se, uz insistiranje na kriterijumima profesionalizma“, rekao je Nikolić.

On je kazao da nije bilo formalnih pregovora partija o izboru sudija i da je logično da ih nema sve dok traje procedura saslušanja kandidata pred Ustavnim odborom.

„Naravno, kada se ta procedura okonča, vjerujem da će biti raspoloženja da krenemo u tom pravcu, a do tada svakako održavamo neformalnu komunikaciju sa potencijalnim partnerima na tom zajedničkom poslu“, naveo je Nikolić.

Upitan od koga očekuje da pokrene dijalog na tu temu, on je kazao da je za očekivati da taj poziv dođe od parlamentarne većine, ako se uzme u obzir da je pitanje izbora sudija Ustavnog suda nadležnost parlamenta.

Na pitanje šta će se desiti ukoliko ne budu izabrane sudije Ustavnog suda, da li će pregovori sa Evropskom unijom (EU) biti zaustavljeni ili će to ostati na nivou upozorenja, Nikolić je rekao da je, na bazi redovnih razgovora koje vodi sa predstavnicima EU, ubijeđen da se oni ne šale i da “ne prijete iz prazne puške“.

To su, kako je naveo, vrlo ozbiljna upozorenja.

„Ukoliko želite da postanete članica EU, morate da se pridržavate standarda koji su definisani u tom klubu“, kazao je Nikolić.

Prema njegovim riječima, EU ima pravo da zahtijeva od Crne Gore da isporuči određene rezultate, posebno u situaciji kada državna vlast navodno želi članstvo u EU, a ignoriše sugestije sa evropskih adresa.

„To što (Dritan) Abazović kalkuliše sa tim da li su upozorenja EU realna ili ne, rekao bih da je to u sklopu njegovog uobičajenog neozbiljnog i nedoraslog odnosa, te da je riječ o političkoj igri koja treba da mu produži politički život, na platformi obmane javnosti da se ništa strašno ne dešava na evropskom putu“, naveo je Nikolić.

On je istakao da je jasno da su upozorenja EU i ostalih partnera veoma ozbiljna.

„Nadam se da će ovoga puta biti dovoljno pameti u parlamentarnoj većini ili njenom dijelu da se Ustavni sud konačno deblokira“, kazao je Nikolić.

On je rekao da nema mjesta pretpostavkama kada je riječ o upozorenjima međunarodne zajednice zbog institucionalne i političke krize u Crnoj Gori.

Crna Gora je, kako je naveo, duboko u procesu evropskih integracija, i jedna je od zemalja Zapadnog Balkana koja je zainteresovana za članstvo u EU.

Nikolić je rekao da oni koji su starosjedioci u tom klubu imaju pravo da sugerišu i zahtijevaju od Crne Gore da ispuni određene zadatke i standarde.

On je kazao da su neki iz međunarodne zajednice sa zanimanjem dočekali političke promjene koje su se dogodile u Crnoj Gori 2020. godine, a neki sa simpatijama.

Međutim, kako je naveo, vrlo brzo je uslijedilo otrežnjenje.

Nikolić je dodao da su, takođe, neki iz međunarodne zajednice imali nadu da će Vlada Abazovića, koju je podržao DPS, isporučiti očekivane reforme.

On je ocijenio da je ta vlada postala permanentno razočarenje.

„Šta je iskustvo i šta je pouka? Žanjemo onako kako smo posijali i vjerujem da ćemo na nekim narednim izborima biti pametniji“, dodao je Nikolić.

Na pitanje zašto DPS nije podnio inicijativu za skraćenje mandata parlamentu, on je odgovorio da nijesu registrovali da u ovom trenutku postoji raspoloženje parlamentarnih političkih subjekata, za izglasavanje skraćenja mandata.

DPS, kako je dodao, u parlamentu ima 30 poslanika, a da bi se skratio mandat parlamentu potrebna je podrška 41 poslanika.

“Prednost dajemo pokušaju da se Ustavni sud deblokira, i onda ćemo, siguran sam, imati racionalan osnov i kod ostalih, ili dijela ostalih, za skraćenje mandata Skupštini”, kazao je Nikolić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS