Nikolić: Kabinet Milatovića saopštio neistinu, Vujanović bio gost austrijskog predsjednika

Podgorica, (MINA) – Kabinet predsjednika Crne Gore doveo je javnost u zabludu kada je saopštio da je Jakov Milatović prvi predsjednik države koji boravi u zvaničnoj posjeti Austriji od obnove nezavisnosti, kazao je portparol Demokratske partije socijalista (DPS) Miloš Nikolić.

Nikolić je saopštio da je bivši predsjednik Crne Gore Filip Vujanović u novembru 2014. godine bio gost austrijskog predsjednika Hajnc Fišera.

„Za to vrijeme Milatović je bio negdje po bijelom svijetu na školovanju i uzimajući u obzir njegovo poimanje sopstvene ličnosti o kojoj često govori u trećem licu, nije mu zamjeriti što sve češće sebe doživljava kao prvog i jedinog predsjednika Crne Gore, utemeljivača crnogorske diplomatije i promotera evropskih vrijednosti“, naveo je Nikolić u saopštenju.

On je kazao da kabinet Milatovića „nastavlja svoju tradiciju saopštavanja neistina“.

Nikolić je dodao da je dužnost Milatovićevih saradnika da ga, kako je rekao, ponekad opomenu da svijet ne počinje od njega i da ga vrate u realnost.

“U kojoj on sve češće svojim manirima i stavovima pokazuje da je slučajni predsjednik čija se najvažnija politička misija svodi na lobiranje za proruski Demokratski front i pokušaj cijepanja sopstvene stranke“, rekao je Nikolić.

Kako je naveo, obje aktivnosti Milatoviću znatno bolje idu od onog što je stvarno uloga i misija predsjednika Crne Gore.

