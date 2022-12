Nikolić: Hitno potreban dijalog o izboru sudija Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je hitno potreban inkluzivan dijalog o izboru sudija Ustavnog suda, a nakon toga izbori, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić.

U parlamentu je danas, glasovima 41 poslanika parlamentarne većine, usvojen Predlog za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je predsjednik države Milo Đukanović povrijedio Ustav.

Nikolić je na Tviteru /Twitter/ naveo da je Crnoj Gori hitno potreban inkluzivan dijalog o izboru sudija Ustavnog suda, a nakon toga izbori.

“”Najbolje” da se parlamentarna većina obrati Ustavnom sudu Rusije ili Srbije, da vide da li je predsjednik države povrijedio Ustav, pošto je Ustavni sud Crne Gore van funkcije, upravo zahvaljujući njima”, rekao je Nikolić.

