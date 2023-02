Nikolić: DPS nije kriv što je Spajić htio da zadrži državljanstvo Srbije

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) nije kriva što je lider Pokreta Evropa sad Milojko Spajić htio da zadrži državljanstvo Srbije, i odrekao ga se u samom finišu skandala, kazali su iz DPS-a.

Spajić je prethodno na konferenciji za medije rekao da je odluka Državne izborne komisije (DIK) o odbijanju njegove kandidature pokazala da se, 30 godina, osovina lidera Demokratskog fronta (DF) i DPS-a skrivala iza kulisa.

Kako je u reagovanju naveo portparol DPS-a Miloš Nikolić, da Spajić nije postupio suprotno Ustavu i uzeo državljanstvo druge države jer mu je to donosilo tada korist, danas niko ništa ne bi mogao da mu prigovori.

“Da je Spajić odjavio prebivalište i ispisao se iz državljanstva druge države, makar kad je poželio da bude kandidat za predsjednika naše države, danas bi bio ipak u boljoj poziciji”, kazao je Nikolić.

Kako je naveo, da je to Spajić uradio bar onda kada je DIK poslao upit državnim organima Srbije, njegov bi status bio vjerovatno drugačiji.

“Suprotno – on je ćutao nedjeljama o pitanju svog državljanstva a uvjeravao nas da „nikad nije živio u Srbiji“. Mreža neistina koju je ispleo oko sebe sama ga je poklopila”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, priča o zaboravnom advokatu je ponižavajuća i za Spajića koji je saopštava ali i za čitavu javnost koja, prema riječima Nikolića, takve besmislice mora da sluša.

“Nije DPS kriva što je Spajić pošto-poto htio da zadrži državljanstvo Srbije, i odrekao ga se u samom finišu ovog skandala, i zato svaki pokušaj da se odgovornost svali na drugoga, čini poziciju Spajića i njegove stranke još gorom”, zaključio je Nikolić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS