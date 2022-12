Nijesu izabrane sudije Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore nije izabrala sudije Ustavnog suda, jer nijedan od četiri predložena kandidata nije dobio potrebnu tropetinsku podršku.

Ustavni odbor za sudije je predložio Snežanu Armenko, Iliju Vukčevića, Jadranku Novaković i Jelenu Ružičić.

Ustavni sud, od ukupno sedam, trenutno ima troje sudija i nema kvoruma za donošenje odluka.

Poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) Adnan Striković kazao je da je predlog te partije da se odloži glasanje o sudijama Ustavnog suda.

„Da pokušamo da razgovorom nađemo kompromis, ispunimo uslove i da SDP glasa možda i za više od jednog sudije. Naravno da razgovaramo i o datumu prijevremenih parlamentarnih izbora“, rekao je Striković.

On je naveo da „nema žurbe danas“.

Striković je rekao je da u toj partiji smatraju da nijesu ispunjeni politički uslovi za glasanje o sudijama Ustavnog suda.

On je kazao da treba da nastave da razgovaraju.

„Mislim da je, prije svega, potrebno da razgovaramo o stvarima koje su dovele do kulminacije političke krize u Crnoj Gori, a to je, prije svega, namjera da se izglasa neustavni, antievropski zakon o predsjedniku“, naveo je Striković.

Prema njegovim riječima, politički trenutak u Crnoj Gori svi prepoznaju kao težak.

Političke elite, kako je kazao, moraju biti dostojne tog trenutka.

Predsjednica Skupštine Danijela Đurović rekla je da ne vidi nešto novo u predlogu Strikovića.

“Ne vidim da postoji volja da se ovo riješi, žao mi je što nije postojala volja”, navela je Đurović.

Poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar kazao je da mu je žao što svi poslanici nijesu prisutni u sali.

Crna Gora, kako je istakao, nema važnijeg pitanja od izbora sudija Ustavnog suda.

„Apel građanima koji protestuju i imaju pravo na protest, da on bude miran, dostojanstven i da uradimo sve da sačuvamo mir u Crnoj Gori“, naveo je Konatar.

Poslanik Liberalne partije Andrija Popović apelovao je da se glasanje o sudijama Ustavnog suda odloži i pokuša naći kompromis.

„Iz LP smo više puta rekli da smo spremni da podržimo izbor jednog sudije uz uslov da se na sljedećem javnom pozivu ispoštuje član 10 Zakona o Ustavnom sudu – srazmjerna zastupljenost manjinskih naroda“, naveo je Popović.

Poslanik Bošnjačke stranke Suljo Mustafić apelovao je na Đurović da uvaži apel poslanika koji su tražili odlaganje glasanja o sudijama.

„Da još jednom pokušamo da sjednemo, u formatu šefova klubova ili lidera partija, i dogovorimo se oko ovih vrlo važnih pitanja“, naveo je Mustafić.

Đurović je rekla da je uzaludno beskonačno odlagati glasanje o sudijama Ustavnog suda jer volje, kako je ocijenila, definitivno nema.

Ona je navela da je tri puta sazivala sastanke predsjednika političkih partija sa namjerom vođenja dijaloga.

„Ta deklarativna volja za rješenjima nije se pokazala u praksi“, smatra Đurović.

Skupština danas nije usvojila Predlog zakona o zabrani fašističkih, neofašističkih i vojnih nacionalističkih organizacija i upotrebe njihovih simbola

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS