Neophodno da šesti krug izbora sudija uspije

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je neophodno da Ustavni sud bude u potpunosti kompletiran, poručili su crnogorski predsjednik Milo Đukanović i predsjednik Evropskog savjeta Šarl Mišel.

Đukanović je kazao da je u telefonskom razgovoru sa Mišelom imao priliku da potvrdi da je Evropska unija (EU) ključni partner i dokazani prijatelj Crne Gore.

On je rekao da Crna Gora veoma cijeni pojačan fokus EU i podršku koju dobija u pravcu povratka stabilnosti.

“Puna saglasnost o neophodnosti da šesti krug izbora sudija Ustavnog suda uspije i sud bude u potpunosti kompletiran“, naveo je Đukanović na Tviteru /Twitter/.

On je poručio da raduje čvrsta volja EU da pomogne Crnoj Gori da dođe do stabilnog i normalnog funkcionisanja parlamenta i vlade, kako bi se omogućilo postizanje rezultata koji će državu voditi ubrzano ka Uniji.

