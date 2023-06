Neophodna hitna ulaganja u sajber kapacitete policije i tužilaštva

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozvao je donosioce odluka da pitanje sajber bezbjednosti stave na listu prioriteta i da se posvete sistemskom razvoju sajber kapaciteta državne administracije, a posebno u okviru državnih tužilaštava i Uprave policije.

Iz te navladine organizacije (NVO) su kazali da su zabrinuti zbog nerazvijene svijesti o značaju izgradnje kapaciteta za borbu protiv sajber kriminala u okviru tužilačke i policijske organizacije, a u uslovima izražene ranjivosti crnogorskog sistema na sajber napade.

“CGO poziva donosioce odluka da ovo pitanje stave na dnevni red kako bi se čitav sistem efikasnije izborio sa ovim, sve češćim, oblikom kriminala”, navodi se u saopštenju.

Saradnica na programima u CGO-u Milica Zindović rekla je da je ta NVO, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, tražila podatke od Uprave policije i Vrhovnog državnog tužilaštva o ljudskim kapacitetima koji su opredijeljeni da se bave sajber kriminalom, podnijetim prijavama koje obuhvataju ova krivična ili prekršajna djela, i njihovim epilogom.

Kako je navela, odgovore su dobili od Ministarstva unutrašnjih poslova, kao nadležnog organa, Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, kao i osnovnih državnih tužilaštava u Podgorici, Nikšiću, Baru, Beranama, Kolašinu, Rožajama, Herceg Novom, Plavu i Pljevljima.

“Na osnovu dobijenih podataka, CGO konstatuje da su organizacioni, tehnički i kadrovski kapaciteti u oblasti sajber bezbjednosti u ovim institucijama na alarmantno niskom nivou”, kazala je Zindović.

Prema njenim riječima, u okviru Uprave policije, u Odsjeku za kriminalističko-obavještajne poslove, sistematizovana je Grupa za suzbijanje djela visokotehnološkog kriminala, u kojoj je svega pet službenika na nivou države.

“Samo od 1. januara ove godine, ovih pet policijskih službenika postupalo je u odnosu na 160 podnijetih prijava od fizičkih ili pravnih lica”, navela je Zindović.

Kako je dodala, od tog broja, 139 prijava su od nadležnog tužioca kvalifikovane kao krivično djelo za čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, 21 nije kvalifikovana kao krivično djelo, dok traje postupanje u odnosu na sadržaj 49 prijava.

Zindović je ukazala da u Tužilaštvu nema specijalizovanih tužilaca nadležnih za ovu oblast, već da ova pitanja spadaju u okvir opštih nadležnosti tužilaca.

Najviše krivičnih prijava iz ove oblasti, kako je istakla, imalo je Više državno tužilaštvo u Podgorici, koje je podiglo optužnice protiv 20 osoba, što je rezultiralo sa 17 osuđujućih presuda i tri oslobađajuće.

“Uprkos značajnom broju slučajeva, u različitim fazama, ni ovo Tužilaštvo nema nadležnog tužioca za pitanja sajber bezbjednosti”, rekla je Zindović.

Ona je kazala da su ovi slučajevi bili mnogo manje zastupljeni kod osnovnih tužilaštava.

Zindović je ukazala da su, u nekoliko slučajeva, formirani predmeti ustupljeni pravosudnim organima Velike Britanije, Španije i Francuske, dok su neki državni tužioci odbacili te krivične prijave cijeneći da nije bilo osnovane sumnje da je izvršeno ovo krivično djelo.

Ona je istakla da je Crna Gora već neko vrijeme popularna meta za sajber napade, a kulminaciji se svjedočilo kada je infrastruktura Vlade, ali i pravosuđa i nekih drugih institucija, bila snažno pogođena, u avgustu prošle godine.

“Funkcionisanje ovih institucija bilo je onemogućeno i mjesecima nakon toga, dok posljedice postoje i danas”, rekla je Zindović.

Kako je dodala, crnogorska javnost nikad nije saznala ko je za te napade odgovoran i kakav je epilog pokrenutih istraga, niti koje su stvarne razmjere štete.

Zindović je podsjetila da su problemi u domenu sajber bezbjednosti prepoznati i u Strategiji o sajber bezbjednosti za period do 2026. godine, gdje se navodi da Crna Gora ne posjeduje adekvatne mehanizme za detektovanje sajber prijetnji, kao ni one za dovoljno brz odgovor i oporavak od sajber napada.

Ona je kazala da su pozitivne najave o obrazovanju i puštanju u rad Agencije za sajber bezbjednost, kao i hitnih investicija u toj oblasti i rad na Zakonu o informacionoj bezbjednosti.

“Međutim, očito je da ovo pitanje tek treba da zavrijedi pažnju donosilaca odluka i da se tu počnu produkovati neki rezultati”, rekla je Zindović.

