Nenezić: Na mjestima poslanika SD-a biće zastave Crne Gore i EU

Podgorica, (MINA) – Na mjestima poslanika Socijaldemokrata (SD) na današnjoj sjednici Skupštine, prilikom izlaganja evropske komesarke Marte Kos, biće zastave Crne Gore i Evropske unije (EU), kazao je poslanik te partije Branislav Nenezić.

“Tim gestom još jednom šaljemo poruku da je mjesto Crne Gore u EU i da je to naše strateško, nepromijenjeno opredjeljenje”, naveo je Nenezić na mreži X.

Međutim, kako je rekao, da bi ušla u EU, Crna Gora mora raskrstiti sa retrogradnim, anti-EU, proruskim politikama “čiji su reprezenti Andrija Mandić i koalicija Za budućnost Crne Gore”.

“Za nas EU predstavlja vrijednosti, a ne formu i na tim vrijednostima ćemo, kao i do sad, insistirati”, poručio je Nenezić.

