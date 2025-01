Nema redovnog političkog života dok je na snazi ustavni puč

Podgorica, (MINA) – U crnogorskom parlamentu neće biti redovnog političkog života dok god je na snazi ustavni puč, koji je izveo dio parlamentarne većine, saopštili su iz poslaničkog kluba Socijaldemokrata (SD).

Sjednica Skupštine, na čijem je dnevnom redu bilo usvajanje Predloga zakona o budžetu za ovu godinu, ponovo je prekinuta, jer poslanici opozicije nijesu dozvolili njeno održavanje.

Iz SD-a su kazali da “šef parlamentarne većine i njegovi pioni u ulozi poslanika” imaju dva načina kako da nastave sjednicu Skupštine.

Oni su naveli da je prvi, koji je i poželjan, da ponište neustavnu odluku Ustavnog odbora kojim je sproveden ustavni puč, nakon čega će opozicija, konstruktivno kao i do sad, učestvovati u radu Skupštine.

“U konačnom, i sami imamo brojne amandmane na Predlog Zakona o budžetu sa ciljem da isti poboljšamo, što dovoljno govori o tome koliko ozbiljno smo pristupili ovoj temi”, kazali su iz poslaničkog kluba SD-a.

Prema njihovim riječima, drugi način bi podrazumijevao uvođenje službenika policije koji bi poslanike opozicije, primjenom fizičke sile, izbacivali iz plenarne sale.

“U tom slučaju predsjednik Skupštine Andrija Mandić mora biti svjestan da će poslanici opozicije pružiti otpor, a da bi njegov takav postupak za sobom povukao i druge posljedice na politički život u Crnoj Gori u narednom periodu”, kaže se u saopštenju.

Iz SD-a su naveli da je jedini krivac za neusvajanje budžeta parlamentarna većina, koja je, kako tvrde, pogazila Ustav i time parlament dovela u stanje blokade.

“Nakon toga i nakon pokušaja nasilnog sprečavanja konstituisanja legitimne vlasti u Opštini Budva, sada neko od nas očekuje da se pretvaramo da je sve u redu, a nije”, kaže se u saopštenju.

Iz poslaničkog kluba SD-a su pozvali parlamentarnu većinu da se vrati poštovanju Ustava, zakona i izborne volje građana, i tamo gdje pobjeđuju, ali i tamo gdje gube.

“Ukoliko to učine, imaće konstruktivnu opoziciju. Ukoliko ne, neka budu spremni, mi smo tek počeli”, poručili su iz kluba poslanika SD-a.

