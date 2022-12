Nema osnovane sumnje da je Gardašević prijetio Kneževiću

Podgorica, (MINA) – Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici ocijenio je da nema osnovane sumnje da je Cetinjanin Ivan Gardašević uputio bilo kakve prijetnje poslaniku Demokratskog fronta Milanu Kneževiću.

Kako je objavljeno na sajtu podgoričkog Osnovnog suda, rješenjem sudije za istragu tog suda uvažena je žalba branioca Gardaševića, izjavljena protiv rješenja Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Podgorici o zadržavanju, i naloženo je da se Gardašević odmah pusti na slobodu.

“Sudija za istragu nalazi da nema osnovane sumnje da je Gardašević Kneževiću uputio bilo kakve a kamoli kvalifikovane prijetnje, što je bitni element bića krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti, za koje se tereti”, kazali su iz Osnovnog suda.

Oni su naveli da je protiv rješenja ODT-u Podgorici, kojim je određeno zadržavanje Gardaševića, njegov branilac izjavio žalbu, koju je sudija za istragu usvojio i ukinuo to rješenje.

Kako se podsjeća, Gardaševiću se stavlja na teret krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, na štetu Kneževića.

Iz Osnovnog suda su napomenuli da to krivično djelo čini onaj ko ugrozi nečiju sigurnost prijetnjom da će napasti na život ili tijelo te osobe ili nekog njemu bliskog.

“Knežević je policijskim službenicima u svojoj izjavi jasno naveo da nije čuo da mu je neko prijetio smrću ili slično, a jeste mu uputio riječi “Pipune”, a nakon što ga je ovaj upitao da li ima neki problem, osumnjičeni mu je odgovorio “Ima, mnogo ti lijepa glava”, upućujući mu pritom i psovke”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sudija za istragu našao da nema osnovane sumnje da je tom prilikom Kneževiću upućena bilo kakva, a kamoli kvalifikovana prijetnja da će napasti na njegov život ili tijelo.

Iz suda su naveli da se na snimcima video nadzora uočava kako Dušan Knežević, vozač i obezbjeđenje Milana Kneževića, inicira fizički sukob sa Gardaševićem, koji je taj sukob prethodno pokušao da izbjegne, udaljavajući se.

“Iz navedenih razloga sudija za istragu nalazi da u rješenju o zadržavanju Gardaševića nema razloga o činjenicama koje upućuju na postojanje osnovane sumnje da je isti učinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, odnosno nije navedena nijedna prijetnja, koja je upućena ovom prilikom Kneževiću, a što je bio zakonski uslov za zadržavanje ovog osumnjičenog”, rekli su iz Osnovnog suda.

