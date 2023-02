Neće biti gradnje u blizini OŠ Savo Pejanović

Podgorica, (MINA) – U blizini Osnovne škole (OŠ) „Savo Pejanović” u Podgorici neće biti gradnje, saopšteno je na sastanku predstavnika Vlade, roditelja đaka te škole i Grupe građana Centar.

Premijer Dritan Abazović i ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković-Đurović razgovarali su sa predstavnicima roditelja i Grupe građana Centar koji su za danas najavili protest u vezi sa izgradnjom trospratne zgrade sa podzemnom garažom u neposrednoj blizini škole.

Kako je saopšteno iz Vlade, predstavnici roditelja i Grupe građana Centar zahvalili su se premijeru i ministarki na razumijevanju i brzoj reakciji u vezi sa tim problemom, navodeći da je ranijom planskom dokumentacijom donesena odluka koja je dugoročno isključivo šteti Školi i njenim đacima.

Abazović je kazao da je odmah po saznanju o tom problemu naložio provjeru prateće dokumentacije i da je uočeno više nepravilnosti.

„Premijer je kazao da je interes Vlade podudaran sa potrebama đaka OŠ „Savo Pejanović” i da u njenom dvorištu treba da budu zelene površine, sportski i kulturni sadržaji koji će služiti đacima i mješanima centra Glavnog grada“, kaže se u saopštenju.

Novaković Đurović je kazala da je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma proteklih dana, na inicijativu građana, roditelja i Ministarstva prosvjete, izvršilo inspekcijski nadzor nad objektom u dvorištu škole.

„Danas smo donijeli rješenje o zabrani gradnje koji se odnosi na ovaj objekat i istovremeno je poništena saglasnost na idejno rješenje”, istakla je Novaković Đurović,

Prema njenim riječima, to znači da u ovom trenutku investitor ne može graditi taj objekat.

Novaković Đurović je najavila da će u narednom periodu nastojati da djeluju dugoročno i donesu odluku u vezi sa planskim dokumentom koji je, nažalost, omogućio investitoru da gradi u tom dijelu Glavnog grada.

Kako je navela, Crna Gora trpi posljedice loše planske dokumentacije, i zbog toga preduzimaju korake da ih u narednom periodu unaprijede.

„Štitimo prostor i sa našim odlukama izlazimo u susret građanima, ali i u susret zaštiti prostora Glavnog grada i cijele države”, kazala je Novaković Đurović.

Ona je dodala da podržava proteste građana, zahvalila im se na njihovom proaktivnom odnosu i pozvala ih da i u narednom periodu budu saveznici u zaštiti prostora.

