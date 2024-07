NATO ostaje snažno posvećen stabilnosti Zapadnog Balkana

Vašington, (MINA) – NATO ostaje snažno posvećen bezbjednosti i stabilnosti Zapadnog Balkana, koji je od strateškog značaja za Alijansu, navodi se u deklaraciji koju su šefovi država članica NATO-a usvojili na Samitu u Vašingtonu.

Oni su poručili da će nastaviti da jačaju politički dijalog i praktičnu saradnju sa Zapadnim Balkanom kako bi podržali reforme, regionalni mir i bezbjednost.

“I suprostavili se malignom uticaju, uključujući dezinformacije, hibridne i sajber prijetnje od državnih i nedržavnih aktera”, dodaje se u deklaraciji.

Navodi se da su demokratske vrijednosti, vladavina prava, unutrašnje reforme i dobrosusjedski odnosi ključni za regionalnu saradnju i evroatlantske integracije.

U deklaraciji se ističe da lideri NATO-a ostaju posvećeni daljem angažmanu Alijanse na Zapadnom Balkanu, uključujući misiju na Kosovu (KFOR), prenosi Glas Amerike.

Šefovi država članica NATO-a su u srijedu na samitu najavili i dodatnu vojnu pomoć Ukrajini od najmanje 40 milijardi EUR, kako bi joj pomogli da se bori protiv Rusije.

“Kroz proporcionalne doprinose, saveznici namjeravaju da obezbijede osnovna finansijska sredstva od 40 milijardi EUR tokom naredne godine, i održive nivoe bezbjednosne pomoći da bi Ukrajina pobijedila”, navodi se u deklaraciji objavljenoj poslije zasijedanja.

Saveznici su poručili da će nastaviti da podržavaju Ukrajinu na “nepovratnom putu do pune evroatlantske integracije, uključujući članstvo u NATO-u”.

“Potvrđujemo da ćemo biti u poziciji da uputimo pozivnicu Ukrajini da se pridruži Alijansi kada to usaglase saveznice i ispune se uslovi”, ističe se u deklaraciji i dodaje da je budućnost Ukrajine u NATO-u.

Američki predsjednik Džozef Bajden i generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg pojedinačno su u srijedu pozdravili lidere zemalja članica, među kojima je i crnogorski premijer Milojko Spajić.

Bajden je na početku zasijedanja rekao da je zadovoljan što sve članice najavljuju da će proširiti svoje industrijske baze i razviti planove za domaću odbrambenu proizvodnju.

“Ne možemo da dozvolimo da Alijansa zaostaje. Branićemo svaki pedalj NATO teritorije i to ćemo raditi zajedno”, poručio je Bajden.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS