Napredak u pregovorima oko izbora sudija Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – U pregovorima o izboru sudija Ustavnog suda ima napretka, kazao je lider Socijaldemokratske partije (SDP) Raško Konjević i dodao da je optimista da će ovog puta biti izabrane sudije.

On je, u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore, rekao da je optimista da će ovog puta biti izabrane sudije Ustavnog suda zato što, kako je naveo, postoji drugi proces.

“Naša ključna primjedba je bila da su kandidati jednostrano određeni, bez potrebnog dijaloga”, kazao je Konjević.

On je dodao da je logično da na Ustavnom odboru postoji dijalog na nivou šefova zato što je potrebna veća većina od 41, prenosi portal RTCG.

Danas je, kako je rekao Konjević, parlamentarna većina shvatila poruku.

“Imamo dijalog unutar Odbora. Obaviješten sam da ima napretka u pregovorima i očekuje se da sredinom februara dođemo do izbora četvoro sudija”, naveo je Konjević.

On je kazao da je siguran da će, ukoliko ne uspiju da se dogovore oko sva četiri kandidata, postići dogovor oko jednog, dva ili tri.

Konjević je rekao da je jednom polu crnogorske političke i društvene scene, koji baštini vrijednosti građanske, sekularne i evropski orijentisane države, potrebno da ima kandidata koji ne pripada nijednoj partiji, odnosno nestranačkog koji dijeli te vrijednosti.

“Ukoliko u nekom razumnom roku ne možemo napraviti takav dogovor, imaćemo kao 2018. godine svog kandidata”, kazao je Konjević.

On je naveo da je, kada je riječ o SDP-u, više mogućnosti.

“Ne bih sada licitirao sa imenima. Mi imamo dobro iskustvo sa predsjedničkim kandidatom iz 2018. godine, ali ostavio bih to Glavnom odboru”, rekao je Konjević.

On je naveo da je bilo razgovora o zajedničkom kandidatu, ali da nijesu još došli do dogovora.

Konjević je, govoreći o kandidaturi jednog od lidera Pokreta Evropa sad Milojka Spajića, kazao “da se tu dešavaju interesantne stvari”.

On je naveo da su ovlašćenja predsjednika države minimalna.

“Ono što je u javnosti slatkorječivo iz Evrope sad, ne može se sa pozicije predsjednika države realizovati. Ne bih komentarisao. Svako ima pravo, svakog treba podržati”, rekao je Konjević.

