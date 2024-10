Napredak Crne Gore na evropskom putu podsticaj za ostale države regiona

Podgorica, (MINA) – Rezultati Crne Gore u pregovorima sa Evropskom unijom (EU) mogu poslužiti kao podsticaj ostalim državama regiona, poručio je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović.

On je danas u Podgorici, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, razgovarao sa Visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini (BiH), Kristijanom Šmitom.

Navodi se da su Ibrahimović i Šmit konstatovali da Crna Gora i BiH imaju zajedničke vanjskopolitičke prioritete u pogledu regionalne saradnje i integracije u EU, što, uz česte kontakte na visokom i najvišem nivou, značajno doprinosi jačanju sveukupne saradnje.

Osvrnuvši se na ključne vanjskopolitičke prioritete, Ibrahimović je istakao da je zadovoljan ostvarenim napretkom.

“Kao i činjenicom da je Crna Gora prepoznata kao predvodnica u procesu evropske integracije, te da rezultati u pregovorima mogu poslužiti kao podsticaj ostalim zemljama regiona”, rekao je Ibrahimović.

On je ocijenio da je napredak koji BiH bilježi na evropskom putu veoma važan, ističući da stabilnost, jasna evropska perspektiva i napredak u integracionom procesu jedne od država, doprinosi stabilnosti i daljem razvoju cijelog regiona.

“Sastanak je bio prilika i za razmjenu mišljenja o drugim aktuelnim regionalnim prilikama, sa

posebnim akcentom na rastući trend odlaska mladih iz država Zapadnog Balkana, te neophodnost stvaranja uslova koji će omogućiti svima da svoje talente i vještine i razvijaju i valorizuju u svojim državama”, zaključuje se u saopštenju.

