Nanogicu nosi 66 osuđenika

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo pravde na raspolaganju ima 109 nanogica za elektronski nadzor koje se koriste u postupcima izvršenja kazne zatvora u prostorijama za stanovanje, od kojih je 66 u upotrebi, kazali su iz tog Vladinog resora.

Iz Ministarstva pravde Pobjedi su rekli da se ta kazna može izreći samo učiniocu krivičnog djela kojem je sud izrekao kaznu zatvora do šest mjeseci za izvršeno pojedinačno krivično djelo.

Pri tome će, kako su kazali, sud uzeti u obzir ukupnu ličnost te osobe i sve okolnosti pod kojima je izvršio krivično djelo, kao i propisanu svrhu kažnjavanja.

“Shodno Krivičnom zakoniku, nošenje nanogice se može izreći učiniocu krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, krivičnog djela protiv polne slobode, rodoskrvljenje ili nekog drugog kojim se ugrožava život ili tijelo nekog lica, ili krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga”, naveli su iz Ministarstva pravde.

Kako su dodali, putem sistema za elektronski nadzor se kontroliše i mjera bezbjednosti zabrana približavanja koja je izrečena osuđenoj osobi pravosnažnom sudskom presudom u krivičnom postupku.

Iz Ministarstva pravde su kazali da se nošenje nanogice ne može izreći osobi osuđenoj za krivično djelo protiv braka i porodice ako živi sa oštećenim u istom porodičnom domaćinstvu ili porodičnoj zajednici.

Kako su podsjetili, 28. decembra 2017. godine započeto je sa izvršenjem prve kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje, a nakon što je Ministarstvo pravde sprovelo postupak koji je podrazumijevao obezbjeđivanje svih tehničkih preduslova koji su bili potrebni za sprovođenje te vrste kazne u praksi.

“Ako je osuđenoj osobi izrečena samo mjera bezbjednosti zabrana približavanja, ali ne istovremeno i kazna zatvora koja se izvršava u prostorijama u kojima stanuje, ta osoba je u potpunosti slobodna u kretanju van prostorija u kojima stanuje”, naveli su iz Ministarstva.

Oni su rekli da se obaveza te osobe, koja proističe iz izrečene mjere bezbjednosti, sastoji u tome da ne smije prekršiti izrečenu mjeru i približiti se oštećenom licu/žrtvi krivičnog djela ispod udaljenosti koju je sud odredio u presudi, jer bi to predstavljalo novo krivično djelo.

Nadzor nad izvršenjem kazne zatvora koju osuđenik izdržava u prostorijama za stanovanje vrši se putem sistema za elektronski nadzor Ministarstva pravde.

Osuđena osoba u toku izdržavanja kazne ima pravo da boravi jedan sat dnevno van prostorija u kojima stanuje.

