Naknada za svako novorođeno dijete da bude 900 EUR

Podgorica, (MINA) – Poslanici Demokrata i Demosa predali su danas u skupštinsku proceduru predlog izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojim se predviđa jednokratna naknada od 900 EUR za svako novorođeno dijete, a za korisnika prava na materijalno obezbjeđenje hiljadu EUR.

Predsjednik Kluba poslanika Demorkate – Demos – Mir je naša nacija, Boris Bogdanović, kazao je da su socijalni transferi po osnovu jednokratne naknade za novorođeno dijete utvrđeni Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

On je podsjetio da je važećim Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti propisano da jedan od roditelja, usvojilac, staralac ili hranitelj može ostvariti pravo na jednokratnu naknadu za novorođeno dijete do navršene jedne godine života djeteta.

Bogdanović je kazao da je tim aktom propisano da naknada iznosi 109 EUR, dok naknada za korisnika prava na materijalno obezbjeđenje iznosi 131 EUR.

On je podsjetio i da je, prema zvaničnom saopštenju Monstata od 10. maja, stopa prirodnog priraštaja na nivou Crne Gore za prošlu godinu iznosi minus 3,4.

„Dakle, Crna Gora je prošlu godinu završila sa negativnim prirodnim priraštajem, što se desilo prvi put od kada se u našoj zemlji vodi statistika“, istakao je Bogdanović.

Kako je naveo, „bijela kuga” bila je prisutna u 20 od ukupno 24 opštine, a pozitivna stopa prirodnog priraštaja zabilježena je jedino u Budvi, Podgorici, Tuzima i Rožajama.

„Predloženo povećanje jednokratne naknade za novorođeno dijete predstavlja konkretnu mjeru koja treba da doprinese poboljšanju materijalnih uslova za pokrivanje osnovnih životnih troškova svakog novorođenog djeteta, kao novog člana našeg društva“, kazao je Bodanović.

On je dodao da navedeni razlozi potvrđuju opravdanost povećanja iznosa jednokratne naknade za novorođeno dijete.

(kraj) gop

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS