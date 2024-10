Najava donošenja zakona o stranim agentima antievropski čin

Podgorica, (MINA) – Najava koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG) da će inicirati donošenje zakona o stranim agentima direktan je antievropski čin koji će Crnu Goru zaustaviti na putu ka članstvu u Evropskoj uniji (EU), poručili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Kako su kazali iz te partije, vladajuća većina će, ukoliko to dozvoli, konačno i sasvim otvoreno dokazati da je evropskim vrijednostima privržena samo deklarativno, ali ne i suštinski.

„U praksi se dešava ono na šta je DPS ukazivao od momenta konstituisanja ove Vlade – bilo je samo pitanje vremena kada ćemo na svojoj koži osjetiti diktaturu koja se sprovodi u zemljama poput Rusije, Kirgistana ili Gruzije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će sporno zakonsko rješenje omogućiti vlastima targetiranje organizacija civilnog društva i nezavisnih medija, odnosno uvođenje praksi autoritarnih režima, gušenje slobodne misli, progon neistomišljenika i etiketiranje civilnog društva kao stranih agenata i državnih neprijatelja.

„Upravo ovakav “ruski zakon” Moskva koristi da stigmatizuje nezavisne medije, organizacije i pojedince koji su kritični prema Kremlju“, upozorili su iz DPS-a.

Oni su istakli da je takvo zakonsko rješenje i Gruziju koštalo članstva u EU, podsjećajući da je njeno pristupanje stopirano, a dio finansijske podrške zamrznut upravo nakon što su gruzijske vlasti usvojile sporni zakon.

„Usvojeni zakon vratio je Gruziju unazad u tri od devet koraka koje je Evropska komisija predložila ovoj državi kako bi ubrzala pristupanje savezu – borbu protiv dezinformacija i polarizacije, osiguravanje temeljnih prava i uključenost udruženja civilnog društva“, kazali su iz DPS.

Iz te stranke su pozvali nevladin sektor i nezavisne medije da odbrane svoja Ustavom zagarantovana prava i da ne dozvole da se pod plaštom zakonskog uređivanja ove oblasti na mala vrata uvede diktatura u Crnu Goru.

„Crnogorsko zakonodavstvo već ima odredbe koje zahtijevaju od NVO-a da se registruju i podnose finansijske izvještaje i koje omogućavaju da finansijsko poslovanje NVO-a, uključujući izvore njihovog finansiranja, bude predmet kontrola svih nadležnih organa“, zaključuje se u saopštenju.

